طلب “تاريخي” من الاتحاد إلَّى النصر.. وآل معمر يرد

تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي بطلب رسمي إلَّى النصر. فِيْ سياق أزمة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقياداته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العالم المحمية.

اقرأ أيضا

“البليحي من الهلال إلَّى النصر” .. حَقيْقَة أكبر خيانة فِيْ التاريخ

“وقف حمدالله باطل” .. مفاجأة تهز الانتصار وتثير الجدل فِيْ الاتحاد

بعد 48 ساعة فقط … ينتقم النصر من البلطان ويعاقبه مرة أخرى

من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* تفاصيل طلب نادي الاتحاد للنصر

كشف الإعلامي الرياضي عادل المرضي، أن الإدارة الاتحادية طلبت من النصر “إسقاط” قضية الحمد الله على غرار ما حدث عام 2022.

وأشار المرضي فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن الاتحاد سحب شكواه ضد النصر عام 2022، على الرغم من مفاوضات مسؤولي العلم غير الشرعية مع العميد فواز القرني وفهد المولد.

أنظر أيضا

الاتحاد يؤسس صفقة جديدة .. وهل الرباعية تضم الهلال والأهلي والشباب

“طلب عاجل” .. هل ينتقل سلمان الفرج من الهلال إلَّى هذا النادي المفاجئ

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “إن سحب شكوى النقابة عام 2022 جاء من منطلق حب النصر وحفاظا على العلاقات التاريخية بين الناديين”.

وأوضح أن إدارة الهِيْلي وجدت أنها لم ترتكب أي خطأ فِيْ التفاوض مع الحمد الله كعضو فِيْ شرف نصراوي. هُو الذي اقترح نقل النجم المغربي إلَّى قلعة العميد مقابل خدمات الثنائي المصري أحمد حجازي ومهند الشنقيطي.

وأشار عادل المرضي إلَّى أن إدارة النصر برئاسة مصالي المعمر رفضت “إسقاط” قضية الحمد الله وإعطاء الأولوية للعلاقات التاريخية بين الناديين. على الرغم من أن عضوه الفخري هُو الذي اقترح الصفقة.