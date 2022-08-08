طلب “خاص” من محمد نور إلَّى مدرب الاتحاد.. ما القِصَّة

فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تقدم محمد نور، أسطورة كرة القدم فِيْ المملكة العربية السعودية، بطلب خاص للمدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لنادي الاتحاد.

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بدأ محمد نور، 43 عامًا، مسيرته الكروية مع الاتحاد عام 1993، ثم بقي معه حتى عام 2013، قبل أن يمر بتجربة قصيرة مع النصر، ثم يعود إلَّى النمور مرة أخرى، بينما توقف عَنّْ اللعب تمامًا. .

طلب “خاص” من محمد نور لمدرب الاتحاد .. ما الحكاية

تحدث النجم محمد نور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Snapchat، عَنّْ المستوى المذهل الذي أظهره الحارس أسامة المرماش مع منتخب السعودية تحت 20 سنة فِيْ كأس العرب.

نجح المنتخب السعودي، مع أسامة المرمش، فِيْ إحراز لقب كأس العرب تحت 20 سنة، بعد فوزه على المصريين بركلات الترجيح، بعد تعادل إيجابي (1-1) فِيْ المباراة النهائية، ظهر أمس الأحد.

وأشار محمد نور إلَّى أن المرماش حارس رائع وأوضح أنه سيكون له مستقبل مبهر فِيْ كرة القدم، سواء مع الاتحاد أو مع المنتخب السعودي، مطالبا بالحفاظ على الموهبة التي يمتلكها اللاعب البالغ من العمر 19 عاما. .

وفِيْ طلب خاص لسانتو مدرب الاتحاد، شدد على ضرورة إتاحة الفرصة لأسامة المرمش للمشاركة مع فريق كرة القدم الأول، حيث أشاد بالشخصية القوية التي يتمتع بها والتي ظهرت فِيْ كأس العرب. .

انضم حارس المرمى أسامة المرمش، 19 عامًا، إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022 من التعاون.