طلب “خاص” من مدرب النصر.. قبل كلاسيكو الاتحاد

المدير الفني رودي جارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، ظهر اليوم الجمعة، طلب خاص، قبل كلاسيكو الاتحاد.

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بعد أن احتل كل منهما صيف 2022 فِيْ الخلاف على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، سيكون أمام النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر، نقل هذا الصراع إلَّى ملعب مرسول بارك، حيث يواجه الفريقان بعضهما البعض فِيْ. مباراة تجمعهم فِيْ الجولة الخامسة من مسابقات دوري “روشن”.

طلب “خاص” من مدرب النصر .. قبل مباراة الاتحاد كلاسيك ..

وأوضحت صحيفة “الميدان الرياضي”، أن المدرب الفرنسي، رودي جارسيا، طلب من إدارة النصر تحديد مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، قبل مباراة الاتحاد فِيْ الدوري السعودي.

وأوضح أن مدرب النصر يريد مواجهة التعاون، لذلك تم إرسال خطاب رسمي بين الطرفِيْن، من أجل التحضير لمباراة ودية قريبا.

فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، تمكن التعاون من التغلب على النصر (1-0)، الأمر الذي جعل المدرب الفرنسي رودي جارسيا يريد الانتقام ومحاولة اللعب ضد خصم قوي.

* مشاهدة ترتيب النصر والاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي.