طلب خطي للمشاركة في مسابقة على اساس الشهادة، يحتاج المواطن إلى الوظيفة والتقديم إليها وقبل ذلك يحتاج إلى نموذج أو ما يسمى بالطلب الخطي التي يستخدم في مسابقات التوظيف وهذا النموذج يقام على أساس الشهادة الجامعية، وهناك طلبات جاهزة توفر على الفرد الكتابة ليكون باستطاعته المشاركة في المسابقات التي تتم على أساس الشهادة، ويوجد مجموعة من الشروط الإتمام كتاب الطلب خطي في المسابقات على أساس الشهادة يجب أن تنطبق المشترك في المسابقة.

كيفية كتابة طلب خطي للمشاركة في مسابقة على أساس الشهادة

يمكن إلى كافة الأفراد المشاركة في مسابقة الأساس الشهادة، وذلك بعد تمكنهم من كتاب الطلب خطي خاص بهم ويمكن كتابه الطلب الخطي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب كتابه اللقب بشكل كامل ويحتوي على اسم الشخص ووالده وجده ووالد جده.

يجب عليك كتابه محل الإقامة الخاص بالشخص بصوره واضحة.

يتم تدوين مكان المهنة التي يعمل بها الشخص.

يتوجب عليك ادخال رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

يجب عليك كتابه الغرض من تقديم الوثيقه وشرح التفاصيل الخاصة بتلك الغرض.

ثم تدوين تاريخ الطلب.

شروط كتابه طلب خطي المشاركة في مسابقة

على المتقدم للمشاركة في مسابقة يجب أن تستوفي به مجموعة من الشروط عند كتابه وإعداد الطلب على أساس الشهادة ليتمكن من تقديم الطلب بشكل رسمي:

يجب على مقدمه طلب كتابه اسم المتقدم بالكامل.

يجب عليك كتابه رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

كتابه اسم المؤسسة او الجهة التي تريد ان ترسل اليها الطلب.

يجب على الموضوع الخاص ان يشترك به كافه التفاصيل التي تتعلق بمقدم الطلب.

كتابه التاريخ والتوقيع عليه.

ثم ارفاق الشهادات التي يمتلكها مقدم الطلب.

طلب خطي للمشاركة في مسابقة على اساس الشهادة

يمكن تقديم الطلب للمشاركة في مسابقة على أساس الشهادة وكذلك يمكن تقديم الطلب للمسابقة في توظيف المؤسسة الاستشفائية ويشمل كذلك الطلب الخطي المسابقة على أساس الاختبار المهني وتتشابه النماذج ببعضها وذلك حسب الجهة المقدم إليها وإليكم نموذج مسابقة على أساس الشهادة:

الاسم: …………………. التاريخ: ………………… محل الإقامة: ………………… رقــم الجوال: ………………… إلى الأستاذ مدير الهيئة الربوية………………… المغزى: طلب الالتحاق في منافسة التوظيف على أساس الامتحان للحصول على عمل أستاذ التعليم (يتم كتابة المرحلة التعليمية التي يدرس لها الشخص) من دواعي سروري أن أتقدم إلى حضرتكم بطلبي والمتجلي في طلب الالتحاق في منافسة التوظيف على أساس الامتحان للحصول على رتبة أستاذ التعليم (يتم كتابة المرحلة التعليمية التي يدرس لها الشخص) وأعلمكم أنني أدركت شهادة …………………. تخصص …………………. ممنوحة من قبل جامعة …………………. كما أنني منحى من جميع وجبات الخدمة الوطنية (بالنسبة للرجال) تقبلوا مني أرقى جمل التعبير عن الإجلال والتوقير.

الطلب الخطي هو مهم للغاية فلا يمكن الى المواطن تقديم طلب لأي مؤسسة حكومية أو جهة أو مشاركة في وظيفة او مسابقة الا بتقديم طلب خطي بشكل رسمي وكتابه كافة التفاصيل الخاصة لمقدم الطلب لكي يتم قبوله بشكل أساسي ورسمي.