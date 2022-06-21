طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

يرغب الكثير من الناس في الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لزيارة شخص مقيم على أراضيها لقضاء الإجازة الصيفية معه أو لقضاء فترة العمرة أو الحج. ومن هنا يتقدم هذا الشخص المقيم داخل المملكة بطلب زيارة عائلية ، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يتم اتباعها ، والتي سنشرحها من خلال الأسطر التالية.

اطلب زيارة عائلية

طريقة التقديم للزيارة سهلة للغاية ويمكن القيام بها من المنزل عن طريق الدخول إلى موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية على النحو التالي:

في البداية ، يتم إدخال رابط موقع خدمات التأشيرة الإلكترونية عبر منصة التأشيرات.

اضغط على كلمة أوافق والتي تعتبر تعهدًا بتقديم كافة بيانات الشخص الذي سيذهب إلى المملكة والشخص المقيم فيها ، لتوفير السكن الذي يعيش فيه ، والاعتراف بمغادرة المملكة بعد الانتهاء. من مدة الزيارة المسموح بها وعدم التأخير عنها نهائيا.

اضغط على كلمة أوافق والتي تعتبر تعهدًا بتقديم كافة بيانات الشخص الذي سيذهب إلى المملكة والشخص المقيم فيها ، لتوفير السكن الذي يعيش فيه ، والاعتراف بمغادرة المملكة بعد الانتهاء. من مدة الزيارة المسموح بها وعدم التأخير عنها نهائيا. بعد ذلك ، سيتم فتح صفحة جديدة. يجب إدخال رقم إقامة الشخص الذي يعيش في المملكة العربية السعودية ويتم زيارته.

يتم الضغط على الكلمة التالية.

بعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن بعض المعلومات عن الشخص المتقدم للزيارة وهذه المعلومات هي الاسم والجنسية الاصلية التي يحملها والمهنة التي يعمل بها في المملكة ورقم الهاتف و e- بريد وعنوان هذا الشخص وتاريخ ميلاده واسم صاحب العمل الذي يعمل لديه والحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة.

انقر فوق الكلمة التالية لمتابعة الخطوات.

في الخطوة التالية يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة ، ولكن ها هي بيانات الشخص الذي سيقوم بزيارة المملكة.

أخيرًا ، انقر فوق ترتيب العرض.

من أجل الموافقة على الطلب ، يجب أن يخضع لجميع الشروط التي تحددها وزارة الخارجية.

في نهاية المقال الخاص بطلب زيارة عائلية ، أنشأت وزارة الخارجية السعودية منصة إلكترونية من أجل التقدم بطلب زيارة عائلية من قبل الزوجة أو الأم أو الأبناء ، ولكن يجب استيفاء بعض الشروط من قبل الشخص الذي يعيش في المملكة.