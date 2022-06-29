طلب عاجل من الأهلي إلى ميكيسوني لتحديد مصيره

أرسل مديرو النادي الأهلي طلبًا للاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، للحضور إلى القاهرة لعقد جلسة مع البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الجديد للقلعة الحمراء، لتحديد مصيره.

وطلب الأهلي من ميشيون الإسراع بالعودة إلى مصر لجلسة مع المدرب الجديد، ريكاردو سواريس، لتحديد موقفه من استمرار أو مغادرة الفريق، بالنظر إلى عرض سيمبا التنزاني لاستعادته.

وفي سياق متصل، قام الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بتشكيل ثنائي الفريق قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري ظهر اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أن الجهاز الفني للأهلي قرر استبعاد الثنائي عمرو السولية وبدر بانون من مباراة سموحة.

قرار الجهاز الفني للأهلي استبعاد ثنائي الأهلي يعود إلى ضغوط عمرو الصليّة وعدم استعداد بدر بانون.

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة الساعة 9 مساءً على استاد الإسكندرية بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل مباراة اليوم ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.