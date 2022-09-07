طلب عاجل من النصر إلَّى اتحاد الكرة قبل مواجهة ضمك

قدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، طلبًا عاجلاً إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تزامنًا مع الأسابيع الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

بدأ النصر مشواره فِيْ دوري روشان السعودي بفوزه على الوحدة (1-0)، قبل أن يخسر أمام التعاون بنفس النتيجة فِيْ الجولة الثانية.

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يحتل كأس العالم المركز التاسع فِيْ جدول الدوري، برصيد 3 نقاط، بعد يومين من المنافسة، فِيْ الموسم الرياضي الحالي.

* طلب النصر العاجل لاتحاد الكرة السعودي

وبحسب صحيفة الرياضية، اشترطت الإدارة الناصرية على الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين نخبة من الحكام الأجانب المؤهلين لإدارة مونديال 2022 فِيْ مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة أن النصر وضع هذا الشرط. توقع طلب حكام أجانب فِيْ بعض مباريات الفريق الأول لكرة القدم فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي.

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يشار إلَّى أن النصر يستعد لمواجهة ضمك، السبت المقبل، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.