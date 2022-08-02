طلب عاجل من فيتوريا لاتحاد الكرة

قدم مدرب المنتخب البرتغالي روي فيتوريا طلبا عاجلا لاتحاد الكرة بشأن عقد لقاءات مع مدربي أندية الدوري.

طلب روي فيتوريا من مسؤولي اتحاد الكرة تحديد مواعيد للقاء جميع مدربي الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

كشف فيتوريا عن سيناريوهات جديدة في مفاوضاته مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة لتولي مهمة تشكيل الفراعنة.

وقال فيتوريا في بيان بالفيديو على موقع اتحاد الكرة “تم الاتصال بي من خلال الكابتن حازم إمام منذ نحو شهر”.

وأوضح “لقد كانت محادثة واضحة للغاية بين اثنين من لاعبي كرة القدم المحترفين”.

وأضاف “فهمت بسرعة صياغة الرسالة وفهمت الغرض منها. فهمنا بعضنا البعض بسهولة في البداية، ولهذا اتخذت القرار في نفس الوقت”.

وتابع “بعد ذلك بدأ النقاش حول الشروط المتعلقة بالعقود، لكن قراري كان حاسمًا أنني أردت القدوم إلى مصر”.

وأوضح “أحببته كثيرًا لدرجة أن هذه الدعوة جاءت الآن، وها نحن هنا”.

وتابع “في الأندية التي عملت فيها لم أوقع عقودًا لمدة 4 سنوات، لكن عمليًا هناك ثلاثة أعمل فيها لمدة 4 سنوات”.

وأشار، “لهذا السبب عندما تم تقديم هذا العقد، فهمت الأهداف وفهمت ما هو المقصود، ووافقت وقلت،” هيا بنا إلى العمل. “

وأضاف “البطولة الإفريقية كانت ستقام عام 2023 وتم تأجيلها إلى عام 2024 وبعد ذلك سيكون لدينا كأس العالم”.

وأضاف “في أوقات البطولات هذه كانت اقتراحات الاتحاد منطقية للغاية، وها نحن هنا”.

وتابع “نحن وفريقي الفني نعمل بالفعل على ملاحظة أشياء كثيرة في الكرة المصرية، ونلاحظ كل ما يتعلق بالدوري المصري”.

وأشار “نحن نتابع اللاعبين المحترفين، وكل اللاعبين المصريين حول العالم، ولذا فنحن متحفزون ومستعدون للعمل”.

وأضاف “سنعمل على جميع المسارات والمجالات التي نحتاجها للعمل على نحو جيد. نحن بالتأكيد نتابع الجميع”.

وتابع “نتابع جميع المباريات واللاعبين من المحترفين والناشئين.

لخلق صورة واقعية للاعب المصري.

وحول مكالمته مع محمد صلاح، قال “لقد تحدثت معه بالفعل، أعتقد أنها كانت محادثة أولية جيدة من لاعب يعد من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأوضح “يرحب بالمدرب الجديد لمنتخب بلاده”.

قال “أود أن أشكره على ذلك، وأود أن أخبره وجميع اللاعبين بالعمل معًا”.

وختم “لكي يفتخر المصريون بكم وبالفريق”.