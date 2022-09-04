طلب “عاجل” من مدرب الاتحاد قبل موقعة النصر

قدم المدير الفني نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، طلبا خاصا، قبل مباراة النصر، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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وخسر فريق النصر الأول لكرة القدم أمام التعاون بهدف نظيف، فِيْما حسم الاتحاد بالتعادل 0-0 مع ضيفه الاتفاق، فِيْ مباراة أقيمت فِيْ نفس اليوم، والثالثة، فِيْ الدوري. الدوري السعودي “روشن”.

طلب “عاجل” من مدرب الاتحاد قبل مباراة الفوز

وأشارت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الورقي، صباح اليوم الأحد، إلَّى أن المدرب البرتغالي، نونو سانتو، طلب من الطاقم الطبي بالاتحاد الاستعداد بسرعة للنجم محمد الصيعري، لإشراكه، ابتداء من مباراة الفوز.

سيواجه الاتحاد النصر فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي، لكن قبل ذلك، يجب أن يواجهُوا الرائد والخليج على التوالي.

وأكد سانتو أن الاتحاد بحاجة ماسة إلَّى المهاجم محمد الصيعري، لتعويض الإيقاف عَنّْ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر.

انضم محمد الصيعري إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022 قادما من الفِيْصلي بعد أن هبط إلَّى منافسات الدرجة الأولى.

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