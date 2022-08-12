“طلب عاجل”.. هل ينتقل سلمان الفرج من الهلال لهذا النادي المفاجئ !

عَنّْد بلوغ سن الـ 33، يبدو أن الكابتن سلمان الفراج لن يرتدي سوى قميص نادي الهلال، لكن … رغم ذلك، يحلم عدد كبير من اللاعبين بضم النجم الدولي الكبير إلَّى فرقهم.

الفرج هُو أحد أبناء نادي الهلال، تخرج من مختلف الفئات العمرية، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول فِيْ كرة القدم، صيف 2008.

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منذ ترقيته إلَّى الفريق الأول، سجل القائد العظيم 23 هدفًا، وأبدى إعجابه، خلال 291 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* العمري يطلب “ضم” الفرج بنادي أبها

وفِيْ هذا السياق طلب مهاجم أبها صالح العمري من مجلس إدارة ناديه التوقيع على الفرج وضمه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم.

وقال العمري فِيْ تصريحات للصحافِيْ الرياضي طلال العتيبي “أتمنى أن ينضم سلمان الفرج لنادي أبها”.

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أكد مهاجم فريق نادي أبها الأول لكرة القدم، أن قائد فريق الهلال ؛ أفضل لاعب سعودي فِيْ الوقت الحالي.

وأعرب صالح العمري عَنّْ رغبته فِيْ الانضمام إلَّى أول منتخب سعودي لكرة القدم ووعد ببذل جهد كبير خلال الفترة المقبلة. لتحقيق هذا الحلم.