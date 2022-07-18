طلب مثير من طارق حامد لإدارة اتحاد جدة

كشف أحمد حسن، نجم المنتخب المصري السابق، عن طلب طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الكروي الأول، من إدارة نادي الاتحاد السعودي.

ينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع عقودًا للانتقال إلى اتحاد جدة، لمدة 3 مواسم.

وكتب أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “طارق حامد يطالب مسئولي اتحاد جدة بتأجيل إعلان الاتفاق إلى ما بعد انتهاء كأس مصر.

وأكدت تقارير سعودية أن طارق حامد سينضم لمعسكر اتحاد جدة التحضيري الذي سيقام في النمسا استعدادًا للموسم المقبل.

يشار إلى أن الزمالك سيواجه منافسه اللدود الأهلي مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، الساعة التاسعة، في المباراة النهائية لكأس مصر.