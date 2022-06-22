طلب مساعدة ديوان رئاسة الإمارات cpc.gov.ae رقم ديوان ولي العهد رابط الاستعلام عن قبول الطلب

طلب المساعدة من محكمة رئاسة الإمارات cpc.gov.ae رقم ديوان ولي عهد الإمارات والذي من خلاله يمكن التسجيل والتقدم للعديد من المساعدات المالية والعينية المختلفة ، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أيضًا ، وطلبات المساعدة المالية وطلبات العلاج والمنازل وغيرها يتم تقديمها حسب نوع الحاجة يتم تطوير آلية للتقديم وشروط خاصة للقبول ، والتي يتم قبولها فقط مع الامتثال الكامل لها. يوفر المكتب خدمة “اسأل أحمد” للرد المباشر على أسئلة المواطنين ، كما يوفر رابط لمتابعة طلب الديوان للتعرف على قبول الطلب أو الانتظار أو الرفض.

طلب مساعدة من مكتب رئاسة الإمارات cpc.gov.ae رقم ديوان ولي العهد

تعلن دولة الإمارات عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات المساعدة في عدد من المؤسسات الخيرية ، حيث يتم تحديد موعد لفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلب المساعدة منها ، لكن ديوان ولي العهد لم يحدد موعدا محددا لتقديمها. أو قبول الطلبات ، وهذه ميزة مهمة لها ، وتتميز المحكمة بقبولها لطلبات المواطنين وكذلك المقيمين بالدولة باتباع شروط الإقامة الرسمية ، كما أنها توفر خدمة استجابة آلية لمن يرغب. لتقصير خطوات طلب المساعدة من ديوان ولي العهدتعلم كيفية استخدام الموقع.

محكمة ولي عهد الإمارات العربية المتحدة لتقديم المساعدات المالية والعينية

هي البوابة الرسمية للتواصل المباشر بين السلطة العليا السيادية والمواطنين في الدولة. يستقبل طلبات التواصل المباشر عن طريق الاتصال أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ، وكذلك البريد الإماراتي من خلال استلام طلب مقدم يتم فيه توضيح حالة المواطن وحاجته إلى المساعدة ، مشمولاً بالوثائق ، ويقدم المكتب سنويًا ملايين المساعدات لـ تطبيق المواطنين بناء على توجيهات السلطات العليا وتنفيذاً للتضامن المجتمعي مع السلطة الحاكمة.

يتم تقديم طلب إلى ديوان الرئاسة

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي حفظه الله وحفظه. بعد التحية… .. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية ، أتقدم لك بأطيب تمنياتي لك بالصحة والعافية ، وأشكرك كثيرًا على المساعدة التي تقدمها للشعب ، وما تفعله من أجل خير الوطن ، في إشارة إلى الموضوع أعلاه أنا / … ……………. لتقديم طلبي سائلاً الله و سموكم العون أنا مواطن بسيط أعمل في بلدية أبوظبي وراتبي الشهري ………….. هذا بالإضافة إلى أنني متزوجة ولدي أطفال ، وأنا أعيش في ………… .. وبعد أن حصلت على هذا السكن. اقترضت مبلغًا من المال من البنك ومن جهة شخصية ؛ لتوفير العيش الكريم لأسرتي ، اقترضت مبلغًا ……… ، وتتم الاستقطاعات على أساس شهري ……………. من الراتب هذا بالإضافة إلى مصاريف المدرسة التي أدفعها لأولادي. لدي أطفال …………… .. .. ، وأقوم بتحصيلهم في المدارس ، وبعد هذا المبلغ الذي يتم دفعه لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير ضرورات الحياة ، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة ؛ لذلك ، وبسبب الظروف التي ذكرتها سابقًا ، أطلب من سموكم مد يد العون ومساعدتي ، والنظر في هذا الطلب المقدم ، حيث لم أتلق مساعدة مالية من قبل.

خطوات تقديم طلب رسمي لديوان ولي العهد

يتم الوصول إليه ( الصفحة الرسمية للديوان ). يبدأ المستخدم باختيار خدمة “أنا أحمد ، هل يمكنني المساعدة”. يوجه المستخدم كيفية التسجيل. يتم اتباع خطوات التسجيل من خلال إدخال جميع البيانات بما في ذلك رقم الهاتف المحمول. يجب إرفاق المستندات ، ولن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة. يرسل الطلب ويحصل على رقم ملف الطلب المرسل.

الاستفسار عن حالة الطلب

تم إدخال الصفحة الرئيسية للديوان. يستخدم المستخدم خدمات ديوان “شؤون المواطنين”. تفتح صفحة الاستعلام عن حالة الطلب. يتم تسجيل رقم المعرف ورقم الملف. يسجل رموز التحقق ثم يبدأ الاستعلام. يمكن الاتصال المباشر عن طريق الاتصال بالرقم المباشر الموحد: 00971262222228.

وبهذا نكون قد اطلعنا معكم من خلال هذا التقرير على خطوات تقديم طلب رسمي للحصول على إحدى المساعدات من خلال التسجيل على رابط موقع ديوان ولي العهد. يتم تقديم طلب المساعدة ، ويمكنك الاستفسار عن حالة الطلب بعد التسجيل لمعرفة ما إذا كان طلب المساعدة قد تم قبوله أم تم رفض الطلب.