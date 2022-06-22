طلب مساعدة مالية فورية وتسديد الديون من الديوان الملكي وطرق التواصل مع الديوان للحصول على الدعم

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي ، مع ظروف الحياة التي تمر بها جميع دول العالم ، فهناك العديد من العائلات والمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل الأسعار المرتفعة والضغوط المادية وانخفاض الدخل ، وهذا ينتج عنه قدر كبير عدد الديون المتراكمة على المواطنين ، وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية تقدم الكثير من الخدمات والمساعدات ويخضع الديوان الملكي لإشراف خادم الحرمين الشريفين الأمير سليمان بن عبد العزيز وولي العهد والديوان الملكي. هو الملجأ الوحيد لعدد كبير من المواطنين الذين يريدون الحصول على مساعدة مالية أو مدينون ومعرضون لخطر الذهاب إلى السجن.

طلب مساعدة مالية فورية وسداد الديون من الديوان الملكي

هناك دور ملحوظ وكبير للغاية للديوان الملكي السعودي في مساعدة العديد من المواطنين السعوديين ورفع العبء عنهم ، وتقديم المساعدات المالية ، وسداد الديون ، وتوفير العلاج والأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة. يمكنك تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي من خلال تقديم طلب عبر بوابة الديوان الملكي. الطريقة هي:

في البداية اذهب إلى بوابة الديوان الملكي السعودي الرسمي.

من الصفحة الرئيسية ، اضغط على الأيقونة لطلب المساعدة من الديوان.

سيظهر أمامك على الفور نموذج لتقديم طلب المساعدة. أدخل البيانات المطلوبة (الاسم ، رقم الجوال ، البريد الإلكتروني ، الحالة الاجتماعية).

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

حدد طلب المساعدة الذي تريد الحصول عليه من الديوان الملكي مع توضيح الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه.

قم بتحميل المستندات والأوراق التي تثبت الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه.

بعد ذلك ، وافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة أمامك بعد قراءتها.

ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

كيفية الاتصال بالديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة

هناك أكثر من طريقة للمواطنين السعوديين من داخل وخارج المملكة للتواصل مع الديوان الملكي. طرق الاتصال هي:

يمكنك الاتصال بالديوان الملكي من داخل المملكة على الرقم التالي: 8004000000.

الاتصال من خارج المملكة عبر الرقم التالي: 920030003.

التواصل عبر البريد الإلكتروني إلى الديوان الملكي.

يمكنك أيضًا الاتصال برقم الدعم الموحد إذا لم تتمكن من الاتصال بإحدى الطرق السابقة 920022220. بالاتصال بهذا الرقم ، سيتم الرد عليك بواسطة جهاز الدعم والمساعدة. يمكنك تقديم طلب للمساعدة وما إلى ذلك ، ويمكنك التواصل مع الديوان الملكي.

يمكنك التواصل عبر البريد الممتاز عن طريق إرسال رسالة توضح طلب المساعدة وإرسالها إلى البريد الممتاز وهي المملكة العربية السعودية الهدى 12911 الرياض الرمز البريدي 7636.

التواصل عبر الموقع الرسمي للديوان الملكي.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

لا يقتصر الأمر على المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي فحسب ، بل هناك العديد من الخدمات والمساعدات من تقديم العلاج وسداد القروض وسداد الديون للمدينين ، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب المساعدة ، وهي نكون: