طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل10 الاف

مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية. نجد العديد من المنظمات التطوعية والعمل الخيري في الإمارات ، لأنها تعتبر أرض الكرم والخير. كما أنها تعتبر الأم المحتضنة للشعوب وبقية شعوب العالم ومكانًا آمنًا لهم في وقت احتياجهم. على رأس المؤسسات الخيرية مؤسسة الشيخ زايد الخيرية ومقرها إمارة أبوظبي ، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية التسجيل هناك والكثير من المعلومات الأخرى عنها.

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حول مؤسسة زايد الخيرية

بدأت مؤسسة زايد الخيرية ، ومقرها أبو ظبي ، رحلتها في أغسطس 19992 وبدأت كمنظمة خيرية غير ربحية ومنظمة غير حكومية. تهدف المؤسسة الخيرية إلى توجيه كافة استثماراتها وأعمالها لتنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي تساعد في تحسين الخدمات التعليمية والصحية. تطوير البنية التحتية في البلدان النامية.

كما تقدم المؤسسة الكثير من المساعدة من خلال جمع الأنواع للمحتاجين في الإمارات وأيضًا في الخارج دون تمييز بين العرق أو الدين أو الجنس أو اللون ، وكل ما سبق جعل المؤسسة من أفضل وأشهر المؤسسات الخيرية والأهلية. المجتمعات في منطقة أبو ظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.

طلب مساعدة مالية

جسدت مؤسسة زايد الخيرية أروع وأجمل المعاني الإنسانية عندما دمرت جميع أشكال التمييز والعنصرية وتحققت العدالة والشفافية في تقديم يد العون والمساندة لمساعدة الناس من كثير من النكبات والمشاكل والتخفيف من معاناتهم.

أطلقت مؤسسة زايد الخيرية أكثر من مجموعة من البرامج التي تقدم الكثير من المساعدات للأسر المحتاجة في الدولة وخارجها ، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

برامج زايد للحج. برنامج Medicaid. برنامج المساعدة التعليمية. مجموعة متنوعة من برامج المساعدة المختلفة.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يمكنك التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية عبر موقعها الإلكتروني باتباع مجموعة الخطوات التالية: