طلب مفاجئ من فيتوريا لاتحاد الكرة بخصوص الدوري الممتاز

طالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا الاتحاد المصري لكرة القدم بتغيير شكل الدوري المصري في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي طلب من مسؤولي اتحاد الكرة إنشاء الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور واحد بدلاً من شكله التقليدي “ذهابًا وإيابًا”.

جاء طلب فيتوريا بتغيير شكل الدوري بسبب ضغط المباريات وتماسك المواسم وقلة الراحة للاعبين مما يهدد اللاعبين بالإصابات.

كما يعتقد أن الدوري في شكله الحالي سيتسبب في صعوبات كبيرة في تنفيذ أفكاره لتطوير الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يعقد فيتوريا اجتماعا مع اتحاد الأندية المحترفة في مصر بعد عودتهم من البرتغال في 2 أغسطس لمناقشة كل سيناريوهات الدوري الجديد.

عين الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا لتولي مسؤولية المنتخب المصري حتى عام 2026، بعد خروج إيهاب جلال من تدريب الفرعون.