طلعت يوسف مديراً فنياً للجونة بعد مواجهة الأهلي

قرر نادي الجونة أخيرا، تعيين طلعت يوسف، المدرب السابق لفريق الاتحاد الكروي الأول لنادي الاتحاد، مدربا جديدا للمنتخب الساحلي للفترة المقبلة، خلفا لتامر مصطفى، بعد مواجهة النادي الأهلي.

وسيعقد مديرو الجونة جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع تامر مصطفى، المدرب الحالي للفريق، بعد لقائه مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز من أجل الحصول على جميع تقارير الموسم الماضي.

يستعد فريق الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، للمباراة القادمة أمام نادي الجونة المقرر يوم غد الثلاثاء 5 يوليو الساعة التاسعة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف من السعودية. وذلك في اطار المباريات المؤجلة للاسبوع التاسع من منافسات الدوري العام.

من ناحية أخرى، خضع الدولي ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات القليلة المقبلة، لفحص طبي قبل المباراة المقبلة التي ستقام فيها مواجهة العبقري الأحمر ضد نظيره الجونة. النادي.

تعرض مدافع الأحمر ياسر إبراهيم لإصابة في عضلاته الأمامية خلال مشاركته في نصف نهائي كأس مصر أمام الجونة العام الماضي.