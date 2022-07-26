“طلع حكاية” طرق سحرية لاستخدام ملح الليمون تعرفِيْ عليها لأول مره

ملح الليمون عبارة عن حبيبات خشنة ذات نكهة حارة توجد فِيْ متاجر العطور وتتميز بسعرها المنخفض، وهِيْ تستخدم بشكل أساسي فِيْ الصناعات الغذائية لإعطائها نكهة الليمون، لكن ملح الليمون له استخدامات عديدة أخرى. سنعرض لكَمْ فِيْ هذا المقال العديد من الأفكار لاستخدامات ملح الليمون.

ملح الليمون لتنظيف السجاد والأواني الزجاجية

تنظيف السجادنضع كَمْية من ملح الليمون أثناء تنظيف السجادة، فهُو يساعد على إزالة البقع وتنظيف السجاد.

الأواني الزجاجية تلميع إذا وجدت أطباق زجاجية قديمة أو مزهريات ذات لون مصفر، نحضر وعاء ونضع فِيْه ماء دافئ مع قليل من ملح الليمون، ثم نضع الأشياء الزجاجية ونتركها ثم نخرجها من المحَلْول لنعود . لمعانه الأول.

ملح الليمون لتنظيف السيراميك وتلميع الأواني المعدنية

تنظيف السيراميكإذا أردت أن تكون السيراميك وأرضيات الحمام لامعة، أضف كَمْية من ملح الليمون مع ماء الشطف للسيراميك بعد تنظيفها وستلاحظ الفرق.

الأواني المعدنية البولنديةيحتوي ملح الليمون على مواد فعالة لتنظيف أدوات المطبخ وإزالة أي حروق قد تكون بها.

ملح الليمون لتفتيح القدمين وإزالة اصفرار الأسنان

تبييض القدم نحضر وعاء ونضع فِيْه ماء دافئ وكَمْية من ملح الليمون ونترك القدمين بداخلها فهذا المحَلْول يساعد على تقشير القدمين وتنقيتها ولكن يجب اختبار هذا المحَلْول اولا على جزء صغير من الجلد للتأكد من ان الجلد ليس لديه حساسية من ذلك.

القضاء على اصفرار الأسنان.نضع معجون الأسنان وكَمْية قليلة من ملح الليمون على فرشاة الأسنان ونغسل الأسنان بالطريقة المعتادة ونكرر هذه الطريقة مرة فِيْ الأسبوع حتى لا تتلف الأسنان.

ملح الليمون لتفتيح الركبة والكوع