طليقة أحمد الفِيْشاوي تكشف حَقيْقَة ارتباطها بعمر كَمْال

ردت سيدة الأعمال المصرية نادية الكامل، الزوجة السابقة للفنان أحمد الفِيْشاوي، على شائعات ارتباطها بفنان المهرجان الشاب عمر كَمْال، والجدل الكبير الذي أحدثته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام. عَنّْ علاقته.

وقال الكامل، الذي يلقب بـ “ندى الكامل”، فِيْ منشور نشره عبر ميزة الأستوري على حسابه على إنستجرام قبل نحو 24 ساعة، ردًا على سؤال من أحد متابعيه حول علاقته بعمر. . كَمْال، إنها “عزباء”، أي لا علاقة لها.

ولم تذكر زوجة الفِيْشاوي السابقة مزيدًا من التفاصيل، واكتفت بما قيل فِيْ “ الستوري ”، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، لوضع حد للشائعات حول علاقتهما التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الأيام الأخيرة. .

مصدر الشائعات

مصدر هذه الشائعات كان صورة نشرها عمر كَمْال عبر حسابه على إنستجرام، وقال فِيْها إن صديقته التقطتها / أخذتها من أجل حبي، وأعجب الكامل بالصورة، وعلق أحد متابعيه قائلاً “قل مرحبا. لحبيبي نادية الكامل “.

واشتد الجدل بعد رد عمر كَمْال على التعليق بقوله “أحييكَمْ”، ونشر صورة أخرى على الشاطئ تظهر فِيْها فتاة جالسة بجانبه، وأصابعها مغطاة بطلاء أظافر أحمر، أن الجمهُور قال كانت ندى الكامل.

رفض عمر الكشف عَنّْ هُوية صديقته، وعَنّْدما سئل عما إذا كانت ندى الكامل أم لا. أجابني لا أستطيع أن أقول الآن.

كسر الصدمة

وكان الكامل قد أعلن انفصاله عَنّْ الفنان أحمد الفِيْشاوي فِيْ ديسمبر 2022، بعد زواج استمر أكثر من 3 سنوات.

وقالت ندى فِيْ تدوينة نشرتها على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “من امرأة مات قلبها ومات … أود أن أعلن انفصال زوجي أحمد الفِيْشاوي فِيْ الحادي والعشرين من الشهر الجاري”.

وأضاف “الله يوفقنا ويكتب لكل منا السعادة وراحة البال. كنت أفضل صديق وكان من دواعي سروري العيش معك حتى فِيْ أحلك لحظاتنا. سأفتقدك كصديق. كثيرا. “

صدم انفصال الثنائي الجمهُور الذي كان يتابعهما باستمرار، خاصة على السجادة الحمراء لمختلف المهرجانات المحلية والعربية، حيث تعمدوا إثارة الجدل بالقبلات أمام الكاميرات.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فِيْ دورته الـ 43 هُو آخر مناسبة جمعت بينهما.