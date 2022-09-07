طليقة أحمد الفِيْشاوي وداعية مصري يتبادلان الهجوم.. والأولى إقلع جلبيتك

دخلت ندى كامل، زوجة الممثل المصري السابق أحمد الفِيْشاوي، فِيْ خلاف مع الداعية المصري مظهر شاهِيْن، بعد أن هاجم الأخير تصريحات الفنان محمد عطية بشأن التعايش بين الرجال والنساء، وكذلك الأديان. .

بدأت الأزمة عَنّْدما علقت ندى الكامل على منشور “مظهر شاهِيْن” رداً على عطية، حيث قال الداعية “الأرض بها ثلاث رسائل سماوية فقط مغطاة بالإسلام وليس 4200 ديانة كَمْا تدعي. إلا إذا كنت تعتبر عبادة الفئران دينًا، وهذا خبر وغباء.

ندى كامل للداعية لا تنقصك الأرض

ردت ندى كامل على تصريحات مظهر شاهِيْن “إن الأرض بها 8 مليارات نسمة يلتهمها العيش فِيْ الفِيْضانات والجفاف والحروب. صمت ونبي، لأن الأرض لا تنقصك. تدرب قليلاً على إنسانيتك واحترم رائحة الدم. والحرب والدمار “.

استفز تعليق ندى الداعية المصري الذي قال لها “الحَقيْقَة أنني لما سمعت كلامها كدت أبكي” تحترق “بسبب حماسها للإنسانية، ورفضها للخراب والدمار. فِيْ الإسلام “.

وأضاف “كَيْفَ طلبت من نفسي أن أنكر الأديان موقفاً اتخذه أناس يعبدون أبقاراً رقيقة ومنقطة، يحرقون النار وفئران” لطيفة ما الخطأ فِيْ كلامي عَنّْدما أدافع عَنّْ الدين، وكاد أن يدمر الكرات الأرضية للكوكب كَيْفَ لا تنقصني الأرض على الرغم من أنني خفِيْف الوزن وليس “منتفخ”.

ندى كامل تشن هجومًا على الداعية مظهر شاهِيْن

لكن تغريداته لم تصل إلَّى كامل الذي شن هجوماً قاسياً على الداعية، إذ نشر تعليقاً على خاصية “القِصَّة” على إنستجرام قائلاً “ماذا ستفعلون من أجلي دانتي فقير فِيْ نفسه، علم وأخلاق، لا، خويا جود، شخص آخر، أراك أنت ومثلك، لكني لا أراك فِيْ المقام الأول، أنت ومن مثلك.

وأضاف أيضًا “أوه، أنت خفِيْف، أنت ضال”.

وتابع “اخلع سترتك وتعال قف أمامي كرجل لرجل”، وأجابني الجواب المشرف. أنت محرج لأي شخص، حتى لو علمت أنك مرفوض فِيْ المقام الأول ولا أريد أن أفضحك، لأنني لا أهتم “.

وأوضحت “إذا وجد سيرتي الذاتية مرة أخرى فسأكشفها وأدع من يشتريني يشاهدها ولن يتخلص مني .. الله يوفقك يا شيخ”.