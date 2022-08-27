طليقة جورج الراسي بأول تعليق بعد خبر وفاته ، تعرض الفنانة الشهير جورج الراسي إلى حادث سير صباح اليوم السبت في طريق المصنع المؤدية للأمن، وقد لقي مصرعه هو والفتاة التي كانت ترافقه وهي الفتاة زين المرعبي، وأفادت الجهات الأمنية والطاقة الطبية بوفاة الفنان القدير جورج الراسي حيث انتشر خبر وفاته في وسط من الحزن والمأساة على أثر ما تعرض له الفنان.

ما هو الفنان جورج الراسي التي لقي مصرعه

الفنان الراحل جورج الراسي هو فنان لبناني ولد عام 1984 ميلادي، والألبومات الغنائية عبر منصة اليوتيوب وجاء خبر صباح اليوم السبت حول وفاة الفنان جورج الراسي عندما تعرض لحادث سير في طريق، وكان يرافق الفنان جورج الفنانة المشهورة زينه المرعبي وبعتبر الفنان الشهير جورج من أبرز الفنانين العرب التي له دور كبير في الأغاني والألحان الفنية.

طليقة الفنان جورج الراسي باول تعليق لها بعد خبر وفاته

جويل الحاتم هي طليقة الفنان جورج الراسي علقت عبر صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت صدمتها عن الخبر قائله بليز مش قادرة رد بليز يسوع ساعدوني وقد تعرض الفنان الشهير جورج الحال السير مروع على طريق المصنع من المكان وتوفي على الفار هو والشاب التي كانت ترافقهم.

من هي جويل الحاتم

وبينت طليقة الفنان جورج الراسي حزنها على وفاة زوجها السابق بما تعرض له من حادث السير مؤلم في لبنان وبينت في تغريداتها عبر منصات التواصل الاجتماعي حزنها الشديد على اسم وفاة زوجها السابق لجر الراسي وقد تم تناقل التعازي والمواساة من قبله لجان الفنانين العرب على اسم هذا الحادث الأليم الذي تعرض له الفنان جورج برفقه الفنانة زينه المرعبي.

يعتبر الفنان جورج الراسي من الفنانين المشهورين في العالم العربي وله العديد من الأعمال الفنية وقد برز في أغانيه المشهورة وقد تزوج من الفنانة جويل الحاتم وتم طلاقهما من بعضهما، وبعد وفاة الفنان جورج أعلنت خبر صدمتها وحزنها عليه وتم تناقل خبر وفاته على الفور من قبل الفنانين والمشهورين في جمهورية لبنان عن حزنهم لوفاة الفنان جورج الراسي.