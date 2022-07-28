طليقة فائق حسن توثق ما فعله وزوجته أصالة بمنزلها.. وتهدد بمقاضاتهما

أثارت عارضة الأزياء مارتا حامد، الزوجة السابقة للشاعر العراقي فائق حسن، والزوج الحالي للفنانة السورية أصالة نصري، حالة من الجدل بعد أن وثقت بثًا مباشرًا كشفت فِيْه عَنّْ دخول الثنائي إلَّى منزلها فِيْ دبي، فِيْما كانت كان فِيْ لوس أنجلوس، وتخلصوا من متعلقاته وأمتعته الشخصية.

قالت زوجة حسن السابقة إن حسن أخبرها أنه سيأخذ المنزل منها ويعتني بأطفالها مكانها، طالما أنها تتلقى زيارات من أطفالها الثلاثة إذا رغبوا فِيْ ذلك، وأنه سيترك آخر. منزل لها لتعيش فِيْه.

وأضافت مارتا حامد “المنزل الذي باسم فائق تركني والأولاد لتربيتهم فِيْه. أريد من المنزل أن يسلبه، لكنه يدخل ويجمع أغراضي فِيْ غيابي ولا أعرف أين . ” هم … تقولين أن أطفالي تربوا على يد من … أنا أمهم.

وتعتقد أيضًا أن فايق وأصالة يريدان الاستقرار فِيْ المنزل لأن الفنانة السورية تعجب بها بعد دخولها، خاصة أنها أكبر مساحة فِيْ المنزل تجمعها فائق وأصالة.

وأوضح أن فائق حسن أبدى رغبته فِيْ أخذ المنزل والعيش بداخله مع أبنائه وزوجته أصالة، وأكد أنها احتفظت بالرسائل التي أرسلها له بشأن الأمر أثناء تواجده فِيْ الولايات المتحدة.

كَمْا استعرضت مطلقة الشاعرة العراقية خلال البث المباشر التعديلات التي تمت فِيْ منزلها والتي تمت بإشراف الفنانة أصالة نصري، بحسب قولها، مشيرة إلَّى أن الجيران رأوها تقف على شرفة غرفة نومها. . وتفاجأ بأن منزله غير مأهُول وغياب متعلقاته وأمتعته الشخصية.

وثقت وجود شقيق وابن شقيق فائق حسن فِيْ إحدى الغرف وتشاجرت معهم فِيْ حالة من الغضب، فطلبوا منها الاتصال بفائق حسن والتوصل إلَّى تفاهم.

وكشفت مارتا حامد أنها طلبت مساعدة الشرطة لكتابة بلاغ ضد فائق حسن وأصالة، بعد أن اعتبرت أنهما “اقتحما منزلها واعتدوا على خصوصيتها”، مؤكدة أنها لن تسكت على الأمر.

ولفتت مارتا حامد إلَّى أنها بمجرد التقت بأصالة فِيْ المنزل، بحضور فائق حسن، حتى تتمكن الفنانة من مقابلة أطفالها من طليقتها، مشيرة إلَّى أن الأمور كانت على ما يرام بينهما ولم يزعجها بشيء. . .

وامتدّت التعليقات على الفِيْديو المتداول على مواقع إعلامية وأصيب كثير من المتابعين بالصدمة من القِصَّة ككل، مشيرين إلَّى أن هناك شيئًا غامضًا فِيْه، فِيْما انتقده أحد المتابعين قائلاً “أسرع طريق إلَّى الشهرة”.

وأضاف متابعون أن مارتا حامد لا يبدو أنها تقدم القِصَّة الحقيقية التي حدثت بينها وبين فائق حسن، لأنه لم يستطع فعل شيء غير قانوني فِيْ الإمارات.

وعلق أحد المتابعين “هذا ليس بيت فايق إطلاقا، وفايق سنه، ويسألها بكل مجاملة واحترام أن تنظر إلَّى منزله القديم وتحضر له هذا المنزل، وهِيْ التي تملكها”. “.

وكتبت أخرى “أعطاها البيت القديم وما أرادت وهِيْ مطلقة وهذا البيت بيت خالها وليس بيتها رغم جلوسها فِيْه عيب مفروغ منه تنظر إليه”.

وبينما تعاطفت معها متابعتها، قالت “ثبت أصلاً أن أصالة الساحة ليست سهلة”.

ومن التعليقات جاءت أيضا “أصالة ليست سهلة لكن حالتها لا تتضاءل، وتفتقد الحكايات، وهِيْ مشغولة بفنها وأبنائها وزوجها، وهُو ما لا يؤدي إلَّى الهراء”.