طليق مودل روز يسخر من اتهامه بأنه سبب تأخر نجاحها

كسرت مصممة الأزياء السعودية المطلقة “ عارضة الأزياء روز ” صمتها بعد أن ألمحت إلَّى أنه سبب عدم نجاحها السابق وتأخر مشاريعها فِيْ حياتها.

ورد رجل الأعمال السعودي محمد الحمود ساخرًا، عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، بنشر صورة كاريكاتورية، أرفقها بتعليق من أحد متابعيه، يبلغه أن عارضة الأزياء روز تتهمه. أن يكون “السبب وراء فشله فِيْ تحقيق طموحه”.

وأظهرت الصورة شخصًا على دراجة، قبل أن يسقط على الأرض، وعلق “كل شيء لمحمد”.

جاء ذلك بعد إعلان عارضة الأزياء روز عَنّْ علامتها التجارية الخاصة، حيث كشفت فِيْ مقطع فِيْديو نشرته على حسابها على “سناب شات” أن “الناس لا يعرفون الأزمة التي مرت بها فِيْ السنوات السابقة”.

وأكدت الشابة السعودية المقيمة فِيْ الولايات المتحدة “كان لديها العديد من الأفكار للمشاريع، لكن كان معها الشخص الخطأ الذي ليس لديه خبرة أو علاقات، مما يجعل من الصعب تنفِيْذ أي شيء تريده”.

وأوضح أنه “لا يندم على التأخير فِيْ إطلاق العلامة الخاصة”، مبررًا أنه “لو كنت قد فعلت ذلك من قبل، لوقفت فِيْ مشاكل أكبر مع الأشخاص الخطأ”.

قالت روز فِيْ الفِيْديو “بالطبع، يسألني الكثير من الناس لماذا لم تفعل شيئًا لنفسك، لقد أخبروني لفترة طويلة أن أرى كل المشاهِيْر الذين وافقوا، لماذا لم تستقر، بالطبع . أنت لا تعرف ما مررت به منذ بداية عام 2016 وأنا أحاول بطرق مختلفة، ولدي أفكار. الكثير من الأشياء وهذا وهذا وذاك. “

وتابعت “لكن عَنّْدما يكون حولك الشخص الخطأ، لا خبرة، لا علاقات، لا شيء. الموضوع صعب. كنت سأصفق لنفسي، لن تصفق يد على نفسها.”

واختتمت روز قائلة “كل تأخير هُو شيء جيد، والحمد لله أنني لم أفعل أي شيء الآن لأنني كان من الممكن أن أتورط فِيْ مشكلة أكبر مع الأشخاص الخطأ.

وكانت عارضة الأزياء روز قد أعلنت أن محكَمْة أمريكية أصدرت حكَمًْا لصالحها بمنع زوجها السابق “محمد الحمود” من الاقتراب منها ومتابعتها لمدة 3 سنوات.

كَمْا نشرت روز وثيقة الطلاق التي حصلت عليها من القضاء السعودي، تبين من خلالها أنها حصلت على مهرها بالكامل، بقيمة 70 ألف ريال، أي ما يقارب 19 ألف دولار، بعد 9 سنوات من الزواج.

ذكرت روز أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل زوجها السابق محمد الحمود، خلال عام، كاشفة أنه زرع جهاز تعقب فِيْ سيارتها.