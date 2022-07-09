طليق ياسمين الخطيب يهدد بعد تصريحاتها بأنه لم يكن لديه خبرة بالنساء

علق رجل الأعمال المصري رمضان حسني على تصريحات طليقته الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، عَنّْدما قال إن خبرته مع المرأة قليلة.

وأكد حسني أنه عيّن مستشاره القانوني لمحاكَمْة كل من ورد اسمه فِيْ بيانات صحفِيْة، مشيرًا إلَّى أنه لن يكشف عَنّْ السبب الحقيقي للطلاق لأن النهايات كَمْا وصفها “أخلاقية”.

كتب رجل الأعمال عبر حسابه بالفِيْسبوك رسالة قال فِيْها “النهايات أخلاق … عبارة صغيرة لم أكن أعرف أنها تحمل الكثير من الأخلاق التي تعلمناها فِيْ حياتنا دون أن نعلم أنها فِيْ بعض الأحيان تكون للبعض”. من الصعب أن تكون حاضرًا لكسب التعاطف وإظهار العجز “.

وأضاف “لكن رغم هذا، ورغم التحدي لصفاتنا التي يعرفها الجميع، والذين تعاملنا معهم يومًا ومن تعاملوا معَنّْا منذ سنوات، فإننا نمنعَنّْا من تكريس أنفسنا لفضح ما عَنّْد الله”. أمرنا أن يكون سرًا بين كل زوج وزوجة اهلكه حتى لا يخرج ما فِيْه.

وتابع “لم أرغب فِيْ كتابة هذه الكلمات، لكن كان علي الرد على ما فعلته زوجتي السابقة، وهُو ليس سوى تصريحات كاذبة تمامًا، وعلى الرغم من ذلك لن أتحدث عَنّْ السبب الحقيقي وراء من أجل ذلك الطلاق. للحفاظ على أسرار المنزل، لذلك سيكون مستشاري القانوني مسؤولاً عَنّْ أي اجتماع أو مسألة يُدرج فِيْها اسمي تحت أي ظرف من الظروف “.

وأنهى رسالته قائلاً “فِيْ النهاية ليس عيباً الوقوع فِيْ خطأ، لكن الذنب كله هُو الاستمرار فِيْه…” الله أعلم وأنت لا تعلم.

ياسمين الخطيب كشفت أنها لم تكتب مهرًا لنفسها، وأنها لا تهتم بمال من شخص لم تشعر بالأمان معه، حيث وجدت أنها لا تستطيع احتوائه وليس لديها خبرة فِيْ التعامل مع النساء. . ، بالإضافة إلَّى افتقارها للخبرة، على حد تعبيرها.

أعربت عَنّْ شعورها بالراحة النفسية بعد طلاقها، لكن أكثر ما يقلقها هُو الحديث عَنّْ المطلقات فِيْ المجتمع الشرقي. مشيرة إلَّى أنه لم يجد الصحة النفسية والطمأنينة فِيْ علاقته الزوجية الأخيرة.