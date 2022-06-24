طهي البيض أفضل طريقة للحصول على أكبر فائدة

يعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين كما هو الحال مع اللحوم وبعض المعادن

يميل البيض المفرط إلى سد الشرايين بسبب أكسدة الكوليسترول.

أفضل طريقة لطهي البيض هي الحصول على معظم العناصر الغذائية منه

يرتبط تناول البيض النيء بسمعة سيئة للبعض، والسبب هو أن البيض النيئ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.

السالمونيلا، نوع من البكتيريا ينتقل من فضلات الدجاج إلى الأمعاء ويؤدي إلى التسمم.

لكن لا ينبغي أن تكون السالمونيلا سببًا لعدم الاستمتاع بها.

سيقلل البيض النيء من تناولك للبروتين ويمنع امتصاصك للبيوتين، الذي يحتاجه جسمك لشعر وأظافر صحية.

يُسلق البيض بدون قشور، ويتم طهي البيض المقلي والبيض المخفوق قليلاً أو يُسلق أو يُسلق البيض ويُحافظ على الصفار شبه سائل.

ويشدد خبراء الصحة على ضرورة غسلها بلطف دون خدش الجرب، حيث أن بكتيريا السالمونيلا غالبًا ما تكون موجودة على القشرة، وغسلها يقلل من احتمالية الإصابة بهذه البكتيريا.