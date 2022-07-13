طوارئ أمن الدولة تنظم حركة الحشود في الساحات الجنوبية للبيت الحرام

نظمت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، حركة حشود في الساحات الجنوبية لمبنى ساغرادا كاسا، وهي المنطقة الأصغر والأكثر كثافة خلال طريق حلقة الوداع.

فيديو | تنظم قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة حركة الحشود في الساحات الواقعة جنوب قصر ساغرادا، وهي أصغر منطقة وأكثرها كثافة سكانية خلال طريق الوداع الدائري.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/6Tl41i9eDn

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 12 يوليو 2022

جهود القوات

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية، عمل القوات الأمنية لحالة الطوارئ على تنظيم حركة الجموع في البيت الحرام، لتسهيل أداء المناسك، وتيسيرًا لضيوف الله.

وسابقاً أطلقت رئاسة أمن الدولة ممثلة بمركز العمليات الميدانية حملة لتنفيذ ونشر الرقم الموحد (990) بهدف مد جسور التواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

التبليغ الفوري عن الأماكن المشبوهة

أبرزت رئاسة أمن الدولة أهمية مساهمة المواطنين والمقيمين في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة والأشخاص الذين يحملون أفكارًا متطرفة، والتواصل مع مركز الاتصالات بطريقة مهنية وسرية.

وأضاف أنه يتم تحويل هذه التقارير إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات ومعالجتها، حتى يتمكن المركز من مكافحة الإرهاب وتعطيل مخططات المتطرفين بمهارة.

الخدمات الإنسانية للحجاج

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أنه خلال موسم الحج يساهم مركز الاتصالات في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج طوال رحلتهم من وصولهم وأثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة، ومن خلال تقديم الهدايا التي تفيد الحاج في رحلته، مثل حقائب اليد والحقائب الخفيفة لتخزين متعلقاته الشخصية والمظلات وأكياس المياه وشواحن الهاتف المحمول التي تحمل أرقام التواصل مع المركز داخل وخارج المملكة وللاحتفاظ بهدايا تذكارية لطيفة للحجاج.