طولان يكشف عن طلب مثير من فيريرا بخصوص الأهلي

كشف حلمي تولان، المدير الفني السابق لنادي إنبي، عن طلب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بعد فوزه على الأبيض.

فاز فريق إنبي الكروي الأول لنادي الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2022 بهدفين لم يرد عليهما.

وقال حلمي تولان في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” “المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا بعد مباراة الزمالك طلب مني تقديم نفس الأداء أمام الأهلي وتحقيق النصر”.

وعن ترشيحه لقيادة الأهلي، أضاف “ترشيح اسمي لقيادة النادي الأهلي شرف كبير، وأنا فخور بالعلاقة المحترمة مع جماهير القلعة الحمراء، والثناء الدائم علي. منهم رغم انتمائي للزمالك “.

وتابع “إدارة المنتخب الأولمبي شرف كبير لكنه لا يتناسب مع رقمي القياسي في الوقت الحالي، موضحا رفضه إدارة المنتخب المصري خلال الفترة الحالية بسبب الطريقة التي تعامل بها مع إيهاب جلال المدرب السابق. . “

وأضاف “الزمالك يواجه ظروفا صعبة تفاقمها أزمة التسجيل وإنهاء عقود بعض الركائز الأساسية مثل المغاربة أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل.

وختم “سياسة الضغط على الناشئين البرتغالي جوزيفالدو فيريرا إيجابية للغاية، لكن المدرب يمر بظروف صعبة مع الفريق”.

حققنا 14 بطولة في 3 مواسم 🔥 .. حلمي طولان يجيب على السؤال الصعب لماذا لم يستمر في تدريب الزمالك لفترة طويلة.#ontime_stadium pic.twitter.com/iAqc5VCo9L

– اون تايم سبورتس (ONTimeSports) 5 يوليو 2022