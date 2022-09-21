طوني أبي كرم لن أحضر أربعين جورج الراسي.. ويبدو أن هناك خلافات عائلية

كشف الشاعر والملحن اللبناني طوني أبي كرم أنه تلقى اتصالا من محامي الأسرة الراحل جورج الراسي لتأجيل إصدار الثنائي الذي يجمع الأخير مع شقيقته الفنانة نادين الراسي.

وأضاف طوني أبي كرم لـ “فوشيه” “هذا العمل يخصني أنا الملحن والموزع نيكولا شبلي وقد قررنا إصداره تخليداً لذكرى الراحل جورج الراسي ولكن يبدو أن هناك بعض المشاكل فِيْ الأسرة”.، ولست على علم بمسار الأمور.

وأوضح الشاعر والملحن أن جورج الراسي كان متحمسا للغاية لعمل عمل مشترك مع أخته نادين، وعلق “اتصل بي وأخبرني عَنّْ رغبته فِيْ هذا الأمر وتولت ترجمة فكرتك على أرض. . لقد جاؤوا بمحض إرادتهم ووضعوا أصواتهم فِيْ الأغنية “.

أعرب طوني أبي كرم عَنّْ أسفه وحزنه لما حدث بعد وفاة الراسي، مشيرًا إلَّى أنه سيؤجل طرح هذا العمل، وقد يذهب إلَّى شقيقين آخرين فِيْ الوسط الفني.

ونفى الأنباء التي تناقلت عَنّْ محاولته استغلال اسم الراسي فنيا بعد وفاته، مستغربا إطلاق هذه الشائعات، خاصة أنه كان من الأشخاص الذين ساهموا فِيْ بلورة كيانه الفني.

فِيْ غضون ذلك، أعرب الشاعر طوني أبي كرم عَنّْ غضبه من غناء بعض الفنانين لأغاني جورج الراسي التي كتب كلماتها.

وعد أبي كرم كل من يغني كلماته للراحل جورج الراسي قائلاً “كل شخص يريد أن يغني أغاني جورج الراسي هنا كل كلماتي بدون إذني، وتخيلوا أيضاً أنها ستنشر عَنّْدما تظهر ستذهب للمحاكَمْة. لدينا الباقي “.