طوني أبي كرم يهدد من يغني لجورج الراسي دون إذنه

أعرب الشاعر والملحن اللبناني طوني أبي كرم عَنّْ غضبه واستيائه من غناء بعض الفنانين لأغاني الراحل جورج الراسي الذي كتب كلماته، وهددهم باللجوء إلَّى العدالة إذا لم يفعلوا ذلك. الحصول على إذن منك.

وكتب طوني على صفحته الشخصية على الفِيْسبوك “كل من يريد أن يغني أغاني جورج الراسي الموجود هنا هُو كل كلماتي بدون إذني، وتخيلوا أيضًا أنه سيتم الإعلان عَنّْه عَنّْدما يرحل. للسلطة القضائية.

وتدفقت التعليقات من المعجبين الذين قدموا دعمهم الكامل للملحن طوني، معتبرين أن طلبه حق لا بد من معالجته، بالإضافة إلَّى وجود فنانين يؤدون أغانٍ للراسي لكسب الشهرة. – راسي بصوته كسب الملايين. الآن، تريد الغناء، تريد أن تصبح مشهُورًا على حساب موتو أنجاد، الذي سيقضي على ماتو “.

بينما هاجم بعض المتابعين الآخرين كلمات توني، معربين عَنّْ استيائهم من تهديده، علق آخر، “إذا غنوا كلماتك، أين المشكلة لماذا هُو بخيل هذا طبيعي. أنا رجل ثري وأستمع إلَّى السيارة “. “

كَمْا سأل أحدهم كاتب الأغاني سؤالاً قائلاً “يا معلمة أغانيك تنتشر، أين المشكلة أنتم تقدمون رسالة ”، رد عليها طوني يا صاح، بأصوات الناس يرتكبون مذابح ضد الأغاني وتشويه الكلمات والأخطاء فِيْ الغناء.

وفِيْ هذا السياق، شارك طوني مؤخرًا عبر فِيْسبوك مقطع فِيْديو للفنانة فرح شريم، وهبت جورج الراسي هدية بطريقتها الخاصة، وغنت له على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقت بالفِيْديو. لتعليق أعتبر فِيْه أن أغاني الراسي أصبحت “كالنشيد الوطني” بعد وفاته.

وكتب الملحن اللبناني “من المؤسف أن الأغاني التي قدمها جورج الراسي ونيقولا شبلي أصبحت النشيد الوطني بعد وفاتهما، ولكل مطرب أو مغني صوت حلو وهم يغنونه ويتبنونه”.

الجدير بالذكر أن الملحن طوني أبي كرم كان قد كشف مؤخرًا عَنّْ عدم الإفراج عَنّْ “ثنائيات” غنائية تجمع الفنانة نادين الراسي وشقيقها الراحل جورج، بعد أن أصدرت عائلة الراسي بيانًا قالت فِيْه “الأسرة”. يهتم بالتوضيح فِيْ هذا الصدد أنه لن يتم إطلاق “ثنائيات” جديدة تخص المتوفى، لذا يرجى التوقف عَنّْ نشر الإعلانات و “التواصل” لأغراض خاصة، خاصة وأن الأسرة فِيْ حالة حزن عميق.

كَمْا أكد طوني أن الثنائي الذي سجلوه سابقًا هُو تجربة بأصواتهم، ولا يعلم ما هِيْ المشاكل الموجودة بين أفراد عائلة الراسي، مشيرًا إلَّى أنه توقف بالفعل عَنّْ التحضير للأغنية. .