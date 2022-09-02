طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما أنجلو

احتفل المذيع والمذيع التلفزيوني اللبناني طوني بارود وملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا بعيد ميلاد ابنهما أنجيلو الثاني عشر.

وثق بارود وصوايا بعض مقاطع الفِيْديو الخاصة بحفل عيد الميلاد، بالإضافة إلَّى مشاركة هذه المقاطع مع متابعيهما عبر ميزة القصص على إنستجرام.

حضر حفل عيد الميلاد أصدقاء وعائلة أنجيلو المقربون، وكذلك والده بارود ووالدته صوايا، اللذان اختارا إطلالة صيفِيْة بسيطة، مرتديةً فستاناً طويلاً بألوان الصيف الزاهِيْة مثل الأزرق والأبيض، فِيْما ارتدى بارود فستاناً أسود. قميص وجينز.

شارك الثنائي بعض المقاطع المسلية من الكريسماس، فِيْما حمل “أنجلو” على أكتاف زملائه وأصدقائه ضحكًا وتصفِيْقًا، وخلال الحفل تم تشكيل دائرة دبكة مكونة من أصدقاء “أنجلو” الذين توسطوا فِيْ الحلقة. برقصته الكوميدية.

تم الاحتفال بعيد الميلاد بكعكة من طبقة واحدة مغطاة بسكويت فندان محفور عليها نقوش كرة القدم، تعلوها اسم “أنجلو” باللغة الإنجليزية، وشخصية لاعب كرة قدم.

كَمْا شاركت صوايا بعض الصور العائلية التي جمعتها مع زوجها السابق وأطفالها خلال الاحتفال.

ونشر بارود، عبر حسابه الرسمي على “ إنستجرام ”، تحية لابنه “ أنجلو ”، واصفاً إياه بروحه وقلبه وفرحه الكبير، بفخره واعتزازه به دائمًا.

تم إرفاق المنشور بصورة جمعتها مع ابنها، لتلقي تفاعلات وتعليقات من المتابعين يتمنون لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وحياة سعيدة.

ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا فِيْ النشر، الفنان اللبناني راغب علامة، وكارلوس عازار، وإيمي صياح، والإعلامية ريما نجيم، والإعلامية هِيْلدا خليفة، ووسام صباغ.

كَمْا نشرت زوجة بارود صوايا السابقة، تحية لابنها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”.

حيث عبر عَنّْ حبه الكبير لابنه، ووصفه بأنه رجل البيت الصغير والرباط، وتابع “إن شاء الله، سيصبح رجلاً كبيرًا، ضميرًا ومحترمًا، كلكَمْ طيبون ومحبون أخلاقي. وستنجح طوال حياتك وعمرك طويل وصحتك جيدة ونحن فخورون بك وندعمك “.

وتمنى لابنه عمراً مديداً وأن يبقى دائماً تحت رعاية الله وحمايته.

أرفق المنشور صورة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها.