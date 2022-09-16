طوني عيسى تمت محاربتي فِيْ الوسط الفني.. ووالده ناظم نجاح ابني فش خلقي

أكد الفنان اللبناني ناظم عيسى شغف نجله “طوني” الكبير بالعمل فِيْ مهنة التمثيل منذ سنواته الأولى، مسلطاً الضوء على دعمه الكبير له فِيْ أيامه الأولى، مؤكداً له فرص الظهُور على الشاشة فِيْ بعض المشاهد. .

كشف ناظم نصيحته لابنه فِيْ بداية احترافه فِيْ الفن قائلا “الفن لا يطعمني بالخبز”، لذلك كان من المفترض أن يقترب من التمثيل من منظور هُواية وليس حرفة، إلا إذا كان ابنه طوني. وقدرته على إثبات نفسه على الساحة الفنية ساهمت فِيْ احترافه كَمْهنة.

وأشار نجله طوني إلَّى أنه عمل فِيْ مهن مختلفة قبل أن يتحول إلَّى مهنة، حتى أنه تولى إدارة فندق دون شغف بهذه المهنة، مع شكر كبير لوالده على دعمه له فِيْ تحقيق حلمه.

وتذكر كل منهم بعض التفاصيل عَنّْ بدايات “توني”، حيث ترك الأب وظيفته لساعات ليصطحب ابنه إلَّى جامعة “الكسليك” حتى يتعلم العزف على الطبول، بالإضافة إلَّى ظهُورها. أول طفل على خشبة المسرح فِيْ عامها الخامس.

نظيم عيسى، الأب، سلط الضوء على عمله فِيْ مهنة التمثيل منذ عام 1975، ومواكبته لعصر النجوم العملاقة، لكن نجمته جاءت متأخرة، بحسب تصريحه، بسبب قلة الإمكانيات إلَّى حد كبير فِيْ تلك الحقبة. فضلًا عَنّْ ندرة الدراما العربية المشتركة، وعدم الثقة بقدرات بعض النجوم اللبنانيين، بالاعتماد على بعض الممثلين الذين يظهرون دائمًا بمفردهم، لكن نجاح نجله “طوني” استطاع تعويض التأخير. فِيْ نجاح والده، معبرًا عَنّْ ذلك بعبارة “نجاح طوني فاشا صنع لي”.

وبعث الأب برسالة شكر للمخرج السوري سامر البرقاوي لاختياره دورًا مناسبًا له فِيْ مسلسل “الهبة” الذي يشكل بحسب عيسى انطلاقة حقيقية له فِيْ عالم الفن والنجومية.

صرح عيسى الابن خلال مقابلة معه على قناة “سكاي نيوز عربية” بأنه محارب منذ بداياته حتى الآن، وذلك لتميزه وتفرده فِيْ أسلوب أدواره وشخصياته، مشيرا إلَّى وجود الغيرة على النجاح فِيْ الفِيْلم. المجتمع الفني، المستمدة من الطبيعة الشريرة للبشر فِيْ كثير من الأحيان.

كشف طوني عَنّْ أسباب ابتعاده عَنّْ الاحتراف فِيْ الغناء غير التمثيل، وهُو رأي المجتمع وكلام الناس، عَنّْ اقتناء كل شيء وضرورة ترك مساحة كافِيْة للآخرين، وكذلك الانتقادات التي قد تصيبك من قدامى المحاربين. الفنانين فِيْ حالة حدوث ذلك.

ولفت ناظم عيسى إلَّى أن نجله “طوني” ورث صوته الحلو وزوجته والدة ابنه، مشيدًا بحلاوة صوته وبهاء صوته.

وقدم طوني جزيل الشكر للفنان اللبناني أحمد الزين أستاذه وأعظم الفضل له فِيْ مجال الفن.

وفِيْ سياق آخر، أكد طوني عيسى دعمه لأي قرار تتخذه ابنته فِيْ المستقبل، دون أن يقصد الوقوف فِيْ وجه طموحاتها.