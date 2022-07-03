طيران أديل تعتذر للمسافرين وتعلن تعويض المتضررين

أصدرت طيران أديل بيانًا توضيحيًا عن الرحلات التي تم تأخيرها أو إلغاؤها لأسباب خارجة عن إرادتها.

تصريحات أديل

وأوضحت الشركة، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أنها تعتذر للمسافرين الذين تعثرت رحلتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، مبينة اهتمامها بهم والتزامها بضمان السفر على رحلاتهم أو في شركات بديلة للرحلات الجوية مع تأخير أقل من 6 ساعات.

تعويض المتضررين

وأضافت الشركة في بيانها أن الرحلات التي تتأخر عن 7 ساعات ستنزل ركابها في الفنادق لحين إعادة جدولة رحلاتهم الجديدة.

واضاف انه “في حالة الغاء الرحلة سيتم اعادة جميع المبالغ المدفوعة مع تعويض اضافي بنسبة 100٪ من قيمة الحجوزات، وفق الانظمة المعمول بها”.