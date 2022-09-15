“طيران الإمارات” و”يونايتد إيرلاينز” تتوصلان لاتفاقية شراكة تاريخية

أعلنت طيران الإمارات ويونايتد إيرلاينز عَنّْ توصلهما إلَّى اتفاقية شراكة تاريخية من شأنها توسيع شبكاتهما.

بهدف تمكين عملائها من الوصول بسهُولة إلَّى مئات الوجهات الجديدة داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

جاء ذلك خلال حفل أقيم فِيْ مطار دالاس الدولي استضافه سكوت كيربي الرئيس التنفِيْذي لشركة يونايتد والسير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات. خلال الاحتفال، ظهرت طائرة بوينج 777-300ER وطاقم من كلتا الشركتين.

اعتبارًا من نوفمبر المقبل، سيتمكن عملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلَّى شيكاغو وسان فرانسيسكو وهِيْوستن من مواصلة رحلاتهم بسهُولة مع يونايتد من وإلَّى ما يقرب من 200 مدينة عبر الأمريكتين بتذكرة واحدة.

فِيْ المطارات الأمريكية الثمانية الأخرى التي تخدمها طيران الإمارات (بوسطن ودالاس ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك جون كينيدي وأورلاندو وسياتل وواشنطن العاصمة)، سيتم ربط طيران الإمارات ويونايتد بترتيب إنترلاين.

ستطلق يونايتد رحلة مباشرة جديدة بين نيويورك ودبي اعتبارًا من مارس 2023، مما يسمح لعملائها بالسفر مع طيران الإمارات أو شقيقتها فلاي دبي إلَّى أكثر من 100 مدينة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات “بالتعاون مع اثنتين من أكبر وأشهر شركات الطيران فِيْ العالم، سيصبح السفر إلَّى المزيد من الأماكن أسهل فِيْ وقت يزداد فِيْه الطلب على السفر”، معتبراً إنها شراكة مهمة ستحقق فوائد هائلة للمستهلك وتقرب الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

ورحب بعودة يونايتد إلَّى دبي العام المقبل، حيث سيصبح مركزنا فِيْ دبي بوابة لها للوصول إلَّى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط من خلال الشبكة المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي. وقال “نتطلع إلَّى تطوير شراكتنا مع يونايتد على المدى الطويل”.

قال سكوت كيربي، الرئيس التنفِيْذي لشركة يونايتد إيرلاينز “إن هذا التعاون بين شركتي طيران مشهُورتين عالميًا تشتركان فِيْ التزام موحد لخلق أفضل تجربة للعملاء فِيْ الجو، وستسهل رحلة يونايتد الجديدة إلَّى دبي وشبكاتنا التكَمْيلية السفر لملايين عملائنا.، مما يساعد على تعزيز الاقتصادات المحلية وتقوية الروابط الثقافِيْة “.

سيتمكن عملاء كلا الشركتين قريبًا من حجز رحلات متصلة بتذكرة واحدة، مما يجعل تسجيل الوصول ونقل الأمتعة أسرع وأسهل. على سبيل المثال، يمكن للمسافرين زيارة موقع united.com أو استخدام تطبيق United لحجز رحلة طيران من نيويورك نيوارك إلَّى كراتشي (باكستان) أو الانتقال إلَّى emirates.com لحجز رحلة طيران من دبي إلَّى أتلانتا أو هُونولولو.

كَمْا توفر الاتفاقية لأعضاء برنامج الولاء لكلا الناقلتين مزيدًا من الفرص للحصول على المكافآت. سيتمكن أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من كسب الأميال عَنّْد السفر على الرحلات التي تديرها شركة يونايتد. يمكن لأعضاء يونايتد مايلج بلس الذين يسافرون على متن رحلة يونايتد من نيويورك نيوارك إلَّى دبي كسب الأميال وإنفاقها عَنّْدما يواصلون سفرهم على طيران الإمارات وفلاي دبي.

سيتمتع العملاء المؤهلون الذين يسافرون على رحلات تبادل الرموز بإمكانية الدخول إلَّى الصالات الخاصة بطيران الإمارات ويونايتد. سيتم الإعلان عَنّْ مزيد من التفاصيل حول جوائز المسافر الدائم ومزايا مشاركة الصالة فِيْ الأسابيع المقبلة.

أعلنت كلتا الناقلتين مؤخرًا عَنّْ استثمارات كبيرة فِيْ تجربة العملاء. ستعمل طيران الإمارات على تعديل أكثر من 120 طائرة باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، والتي تشمل خيارات أوسع للوجبات، وقائمة نباتية جديدة كليًا، وتجربة سينما على متن الطائرة، وترقيات المقصورة، بالإضافة إلَّى خيارات مستدامة. من جانبها، ستضيف يونايتد 500 طائرة بوينج وإيرباص جديدة إلَّى أسطولها، مع التركيز على تصميم داخلي جديد يتضمن شاشات فِيْ كل مقعد، وخزائن علوية أكبر، واتصال بلوتوث، وأسرع شبكة Wi-Fi أثناء الرحلة.