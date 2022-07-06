طيران ناس‬⁩ يستأنف أولى رحلاته المباشرة بين ‫القصيم‬⁩ وطرابزون‬⁩ التركية

أعلن طيران ناس عن استئناف أولى رحلاته المباشرة بين القصيم وطرابزون بتركيا اعتباراً من 28 يوليو الجاري، بواقع رحلتين أسبوعياً.

تقييم طيران ناس

تم تصنيف طيران ناس ضمن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم وتربط حاليًا أكثر من 70 وجهة محلية ودولية من خلال أسطول يضم أكثر من 35 طائرة وتخطط لزيادة وجهاتها إلى 165. منذ تأسيس الشركة في من 2007 إلى اليوم، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصلت طيران ناس مؤخرًا على أعلى تصنيف في تقييم أجرته المنظمة غير الربحية APEX، وتم تصنيفها في فئة شركات الطيران الاقتصادية الأربع نجوم، وهي أعلى فئة من شركات الطيران منخفضة التكلفة بين 600 شركة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفها على أنها شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط من قبل World Travel Awards لمدة سبع سنوات متتالية وحصلت على جائزة سكاي تراكس الدولية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط في عام 2017، 2022 و 2022 و 2022 وأيضًا أفضل خدمة طيران في الشرق الأوسط الشرق الأوسط لعام 2022.