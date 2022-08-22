طيران ناس وبرنامج الربط الجوي يطلقان وجهات دولية مباشرة إلى مرسيليا وألماتي والجزائر والدار البيضاء

أعلنت طيران ناس، شركة الطيران السعودية وشركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة مباشرة إلى مدن في أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، لتسهيل الحركة. من الزوار من السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.

في نوفمبر المقبل، ستبدأ طيران ناس تشغيل 10 رحلات أسبوعية جديدة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مرسيليا في جنوب فرنسا، بواقع رحلتين أسبوعياً، ألماتي، المركز التجاري والثقافي لكازاخستان، والعاصمة السابقة لآسيا الوسطى. برحلتين أسبوعيتين، والجزائر بثلاث رحلات أسبوعيا، والدار البيضاء في المملكة المغربية بثلاث رحلات أسبوعيا.

وأكد بندر المهنا الرئيس التنفيذي والمدير العام لطيران ناس أن إبرام هذه الاتفاقية يتماشى مع استراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس والتي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة وطنية ودولية. أعلن طيران ناس مؤخرًا عن نيته زيادة طلبيات طائراته إلى 250. جديدًا، ليصبح أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب المهنا عن فخره بهذا الارتباط مع برنامج الربط الجوي الذي يهدف إلى إنشاء مسارات دولية جديدة من خلال تحفيز ودعم شركات الطيران، من أجل تعزيز التوسع في أسواق جديدة تساهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة. عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول عام 2030.

من جانبه قال المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل المرابط “يفخر البرنامج بهذه الشراكة مع طيران ناس والتي تساهم في تسهيل حركة ضيوف المملكة من سياح وحجاج من مرسيليا وألماتي. والجزائر والدار البيضاء الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته المنظمة غير الربحية APEX، والتي تعد واحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران الدولية، بما في ذلك 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. دخل طيران ناس فئة الأربع نجوم، وهي أعلى فئة طيران اقتصادي في العالم.

كما تم تصنيفها كأفضل شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط من قبل World Travel Awards لمدة سبع سنوات متتالية، وحصلت على جائزة Skytrax الدولية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط للأعوام 2017 و 2022 و 2022 و 2022. ..

تم إطلاق برنامج الربط الجوي في وقت سابق من هذا العام بهدف دعم وتحفيز شركات الطيران لإنشاء خطوط جوية محلية ودولية وزيادة الرحلات إلى وجهات قائمة ومحددة، مما يساهم في تطوير السياحة في المملكة، لتحقيق رؤية المملكة 2030. الأهداف.