طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وبودروم التركية

احتفل طيران ناس، شركة الطيران السعودية وشركة الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وبودروم، تركيا، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور سعادة سفير تركيا. إلى المملكة فاتح أولو صوي، وموظفو مطارات الرياض وطيران ناس.

وبهذه المناسبة أقيمت مراسم مغادرة واستقبال في الرياض وبودروم، تم خلالها توزيع الورود والشوكولاتة على الركاب، بالإضافة إلى تحية مائية ترحيبية لطائرة ناس عند وصولها إلى مطار بودروم.

ستقوم طيران ناس بتسيير رحلتين مباشرتين أسبوعيًا اعتبارًا من 17 يوليو 2022 م، كجزء من استراتيجية توسع طيران ناس في الوجهات الدولية، بالتوازي مع الطلب المتزايد على السفر وتعافي قطاع النقل الجوي، بالإضافة إلى إرضاء رغبات ضيوف طيران ناس. السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات الجوية المباشرة.

ستكون الرحلات الأسبوعية المباشرة بين الرياض وبودروم يومي الأربعاء والجمعة، برحلتين مباشرتين أسبوعياً، بالإضافة إلى 3 وجهات أخرى إلى تركيا إلى اسطنبول وطرابزون وأنطاكيا، وبذلك يصل إجمالي عدد الوجهات التي تشغلها طيران ناس إلى تركيا إلى 4 وجهات.

قامت طيران ناس بتحسين رحلاتها الدولية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث قامت بتشغيل رحلات مباشرة إلى فيينا – سالزبورغ – براغ – سراييفو – تيرانا – صلالة – الغردقة – شرم الشيخ – تبليسي – باتومي – باكو – مونتينيغرو بهدف ربط العالم بالبلاد. يمكن للمملكة والمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات حجز طيران ناس بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف الذكي لطيران ناس، مركز الاتصال على مدار 24 ساعة 920001234.