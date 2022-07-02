طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وصلالة

أطلقت طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، أولى رحلاتها المباشرة بين الرياض وصلالة، بثلاث رحلات أسبوعية، بحضور سفير سلطنة عمان في المملكة.

وسبق أن أعلنت طيران ناس عن إطلاق وجهة جديدة وتشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعياً بين الرياض وبودروم بتركيا اعتباراً من 17 يوليو 2022 م.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية توسع طيران ناس في الوجهات الدولية، وسط توقعات بتزايد الطلب على السفر مع تعافي قطاع النقل الجوي، وإرضاء رغبات ضيوف طيران ناس في السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات المباشرة. الرحلات الجوية