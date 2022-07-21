طيران ناس يشارك في مبادرة “عام القهوة السعودية 2022”

تم تزيين طيران ناس، الناقل السعودي والخطوط الجوية الرائدة منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط، بالهوية المرئية لمبادرة “قهوة السعودية 2022″، بالتعاون المشترك بين وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي وطيران ناس. كجزء من أنشطة المبادرة التي تحتفي بالقهوة السعودية كرمز ثقافي أصيل للمملكة، شمل التعاون تصميم بطاقات صعود إلى الطائرة ولافتات لتسجيل الركاب بهوية المبادرة.

“قهوتنا من أرضنا وهي في جنتنا”

تم تزيين طائرتنا الجديدة بألوان شجرة القهوة في أول رحلة لها من فرنسا إلى #جدة. الاحتفال بالمبادرة # قهوة_سعودية_2022 بالتعاون مع وزارة الثقافة هههههههههههههه# فلاي ناس✈️ pic.twitter.com/P5qZuXwdOa

– طيران ناس طيران ناس (@ flynas) 21 يوليو 2022

ألوان شجرة القهوة

تطابق التصميم بين هوية المبادرة وألوان الشركة مع مراحل نمو شجرة قهوة الخولاني السعودية من بذرة إلى شجرة إلى ثمرة قهوة، ثم تم تحضير القهوة في إناء سعودي وتقديمها في فنجان سعودي في أحد “طيران ناس”. طائرة A320neo التي بدأت رحلتها من تولوز بفرنسا إلى جدة مروراً بسويسرا والنمسا وإيطاليا والبوسنة وألبانيا واليونان وكذلك جمهورية مصر العربية.

كما حملت بطاقات صعود طيران ناس ولافتات منقوشة لإنجاز إجراءات السفر في المطار، بالإضافة إلى تقديم قهوة سعودية مجانية للضيوف على متن طائرات الشركة، في أكواب تحمل هوية عام القهوة السعودية حتى نهاية عام 2022، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز مكانة القهوة السعودية محلياً وعالمياً كرمز للثقافة السعودية والتراث الأصيل.

تراث وثقافة المملكة

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس “التعاون مع وزارة الثقافة في الاحتفال بعام القهوة السعودية فرصة ثمينة لتقديم تراث أصيل ورمز للثقافة السعودية للعالم”. تقاليد وعادات المملكة المتعلقة بالقهوة، مثل الكرم والضيافة، بالإضافة إلى إظهار التنوع الثقافي الكبير للمملكة، مما يساهم في تقديم الأماكن السياحية الجميلة في مناطقها المختلفة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة. 2030 واستراتيجية الطيران المدني.

يأتي هذا التعاون ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة “عام القهوة السعودي 2022” التي أطلقتها وزارة الثقافة في وقت سابق من هذا العام بدعم من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030”. تقديمه كمنتج ثقافي مميز للمملكة، وتسويقه محليًا ودوليًا، بناءً على ما تجلبه القهوة السعودية للخصوصية في المجتمع السعودي، في جميع مراحل إنتاجها. الزراعة والمعالجة والعرض، والتي قد لا تتوفر بنفس الطريقة في أي بلد آخر.