طيران ناس يضاعف أداءه التشغيلي ويسجل نمواً بنسبة 120% في عدد المسافرين

سجلت طيران ناس، شركة الطيران السعودية والناقلة منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط، أداءً ملحوظًا ونموًا سريعًا في أدائها التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2022.

كجزء من خططهم لتوسيع أسطولهم ؛ تمكنت طيران ناس من زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة بـ 26 طائرة في يناير 2022، بزيادة قدرها 46٪، فيما زاد عدد الركاب على رحلاتها إلى حوالي 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022، زيادة بنحو 120٪ من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع عدد الرحلات التي تشغلها طيران ناس بنسبة 57٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وشهد النصف الأول من هذا العام إطلاق “طيران ناس” لـ16 وجهة دولية من أربع مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمان والقصيم. . ، لتكون من بين 70 وجهة وطنية ودولية.

قال بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس “إن معدلات النمو التي لاحظتها طيران ناس في جميع عملياتها هي نتيجة خطة التوسع الإستراتيجية التي أطلقناها في أوائل عام 2022 تحت شعار ربط العالم بالمملكة. . “

وتابع المهنا “أطلقنا عددًا من الوجهات الدولية الجديدة خلال عام 2022، لربط مدن مختلفة حول العالم بالمملكة بشكل أفضل، كما وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبيات طائراتنا الجديدة إلى 250، وهو ما ستعزز مكانتنا كأكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط وأكبر مالك للطائرات الحديثة في المنطقة.

120٪ نمو

وفيما يتعلق باستراتيجية النمو والتوسع في الشركة، أكد أن طيران ناس توجت مساعيها التوسعية هذا العام بتوقيع اتفاقية مع شركة تأجير الطائرات “AviLease” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لشراء وتأجير 12 طائرة جديدة من طراز Airbus A320neo. سيتم تسليمها خلال عامي 2022 و 2023 من أجل توسيع العمليات والاستمرار في إطلاق وجهات جديدة تلبي تطلعات المسافرين في المملكة.

إلى جانب الزيادة في عدد طلبيات الطائرات ؛ أعلن طيران ناس في وقت سابق عن فتح باب التقديم لبرنامج “Future Pilots” لتخريج 100 طيار مساعد، في أكبر تطبيق من نوعه في المملكة المتحدة، بعد تحقيق معدل توظيف بنسبة 100٪ لمنصب مساعد الطيار. وتقدم السعوديون والسعوديون للمشاركة في البرنامج الذي تخرج حتى الآن نحو 200 طيار ويهدف إلى زيادة عددها في السنوات المقبلة.

كما شارك طيران ناس بنجاح في تكرار رحلات حجاج العمرة والحجاج من مختلف دول العالم إلى المملكة بعد السماح بعودة حجاج الاستقبال وإنهاء الحظر الذي جاء لمنع انتشار كوفيد -19 بين الحجاج. وحجاج العمرة.

وأطلقت وجهات دولية تربط العلا ودبي والعاصمة المصرية القاهرة لتعزيز مساهمتها في تمكين المملكة العربية السعودية من الوصول إلى هدفها المتمثل في استقبال 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وربط المملكة بـ 250 وجهة سفر دولية. .

يشار إلى أن طيران ناس حصلت على أعلى تصنيف في تقييم أجرته المنظمة غير الربحية APEX، وهي واحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران العالمية، والتي ضمت 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. دخل طيران ناس فئة الأربع نجوم، وهي أعلى فئة لشركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم، وحصل على جائزة أفضل شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية لسبع سنوات متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس الدولية. أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط لعامي 2017 و 2022 و 2022 و 2022.