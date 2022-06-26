طيران ناس يطلق رحلات مباشرة وجديدة بين الرياض وبودروم التركية

أعلنت طيران ناس، شركة الطيران السعودية وشركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق وجهة جديدة وتشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعياً بين الرياض وبودروم، تركيا، ابتداءً من 17 يوليو 2022 م. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية توسع طيران ناس في الوجهات الدولية، وسط توقعات بتزايد الطلب على السفر مع تعافي قطاع النقل الجوي، وإرضاء رغبات ضيوف طيران ناس في السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات المباشرة. .

ستكون الرحلات المباشرة بين (الرياض – بودروم) أيام الأربعاء والجمعة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، والتي ستتم إضافتها إلى 3 وجهات أخرى تم الإعلان عنها سابقًا إلى تركيا، وبذلك يصل عدد الوجهات التركية على طيران ناس إلى 4 وجهات، وهي اسطنبول، طرابون وأنطاكيا وكذلك بودروم.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران ناس قد حسّن بشكل كبير رحلاته الدولية خلال الفترة الماضية، حيث قام بتشغيل رحلات مباشرة إلى فيينا – سالزبورغ – براغ – سراييفو – تيرانا – صلالة – الغردقة – شرم الشيخ – تبليسي – باتومي – باكو بهدف ربط العالمية. إلى المملكة، ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز الخاصة بطيران ناس، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف الذكي طيران ناس، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو من خلال وكالات السفر والرحلات.