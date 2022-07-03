طيران ناس يطلق وجهة جديدة ومباشرة بين الرياض ومونتينيغرو الجبل الأسود

أعلنت طيران ناس، شركة الطيران السعودية وشركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وعاصمة الجبل الأسود بودغوريتشا، ابتداءً من 28 يوليو 2022 م.

وسيربط طيران ناس الرياض وبودغوريتشا، عاصمة الجبل الأسود، برحلة أسبوعية مباشرة، تغادر يوم الخميس من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار بودغوريتشا الدولي وتعود، بعد السماح للسعوديين بالدخول بدون تأشيرة حتى 30 سبتمبر. 2022 م

تُعرف مونتينيغرو باسم “الجبل الأسود” لوجود العديد من المواقع التاريخية والسياحية، وتتميز بطبيعة جميلة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من البحر الأدرياتيكي والسواحل والجبال، حيث يمكن القيام بالعديد من الأنشطة والرياضات، مما يجعلها انطلاقًا ومركز الاستكشاف، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والعمارة والمتاحف والمقاهي التي تحيط به، كما يضم حديقة بحيرة سكادار، أكبر بحيرة في جنوب أوروبا، والتي تقع على مسافة قصيرة من المدينة.

تربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة وطنية ودولية من خلال أسطولها المكون من أكثر من 35 طائرة، ومنذ إنشائها في عام 2007، نقلت أكثر من 60 مليون مسافر.

حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته المنظمة غير الربحية APEX، والتي تعد واحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران الدولية، بما في ذلك 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. دخلت طيران ناس فئة الأربع نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي في العالم.

كما تم تصنيفها كأفضل شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط من قبل World Travel Awards لمدة سبع سنوات متتالية، وحصلت على جائزة Skytrax الدولية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط للأعوام 2017 و 2022 و 2022 و 2022. .، بالإضافة إلى أفضل خدمة طاقم مقصورة في الشرق الأوسط لعام 2022.

يمكن لمسافري طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء كان ذلك عبر الموقع الإلكتروني طيران ناس أو تطبيق طيران ناس أو مركز الاتصال على مدار الساعة (920001234) أو وكلاء السفر.