طيران ناس يعلن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العلا والقاهرة

أعلنت طيران ناس، شركة الطيران السعودية وشركة الطيران الاقتصادي الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العلا والعاصمة المصرية القاهرة، ابتداءً من 6 أكتوبر 2022.

سيربط طيران ناس العلا والقاهرة من خلال رحلتين مباشرتين أسبوعياً، يومي السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي والعكس.

أهمية مدينة العلا

تشتهر العلا بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية بمواقعها المليئة بآثار الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، وهي وجهة تكشف تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام. العلا هي متحف في الهواء الطلق وموطن لأول موقع من مواقع التراث العالمي لليونسكو في المملكة، موقع الحجر الأثري، مع أكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.

تقدم العلا للسائحين مجموعة متنوعة من التجارب المثيرة في التراث والفن والثقافة والترفيه والمغامرة. اشتهرت العلا في يوم من الأيام بأنها مدينة مزدحمة تقع على طول طرق تجارة اللبان القديمة الشهيرة التي امتدت من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمال مصر وما وراءها. كما انتشرت واحات العلا في جميع أنحاء المنطقة ووفرت الراحة والترحيب في قوافل المسافرين المرهقين. تعيد العلا الآن إحياء تاريخها والاحتفال به من خلال الترحيب بالزوار مرة أخرى.

يتم تقديم العلا الآن للعالم كوجهة لا بد من زيارتها لجميع المسافرين الباحثين عن تجربة فريدة من نوعها، مع خدمات عالية الجودة وإقامة ممتازة وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الجميلة بشكل مذهل.

En cumplimiento de los planes del Reino de transformar Al-Ula en uno de los destinos turísticos preferidos por los viajeros locales e internacionales, flynas anunció este mes la reanudación de sus vuelos desde Al-Ula a Riyadh, Dammam y Dubai con dos vuelos semanales a كل واحد. وفي مارس 2022، قامت طيران ناس بتشغيل أولى رحلاتها المباشرة من الرياض إلى المدينة التاريخية في شمال غرب المملكة. في نوفمبر 2022، أطلقت الشركة أولى رحلاتها الدولية المباشرة إلى العلا لتكون في متناول المسافرين من جميع أنحاء العالم. المنطقة.

تربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة وطنية ودولية من خلال أسطولها المكون من أكثر من 35 طائرة، ومنذ إنشائها في عام 2007، نقلت أكثر من 60 مليون مسافر.

أعلى تصنيف لي

حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته المنظمة غير الربحية APEX، والتي تعد واحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران الدولية، بما في ذلك 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. دخلت طيران ناس فئة الأربع نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي في العالم.

كما تم تصنيفها كأفضل شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط من قبل World Travel Awards لمدة سبع سنوات متتالية، وحصلت على جائزة Skytrax الدولية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط للأعوام 2017 و 2022 و 2022 و 2022. .، بالإضافة إلى أفضل خدمة طاقم مقصورة في الشرق الأوسط لعام 2022.

يمكن لمسافري طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز الخاصة بطيران ناس، سواء كان ذلك عبر الموقع الإلكترونيطيران ناس أو تطبيق طيران ناس أو مركز الاتصال على مدار الساعة (920001234) أو وكلاء السفر.