طيف أزمة أسمدة عالمية يلوح فِيْ أوروبا.. أسعار الغاز تستعر

فِيْ الأول من نوعه، ارتفعت الأسعار العالمية للأسمدة الكيماوية NPK بمقدار ثلاثة أضعاف بين بداية عام 2022 ومنتصف عام 2022.

تشير الأحرف NPK إلَّى المكونات الرئيسية لصناعة الأسمدة (N للنيتروجين، P للفوسفور، و K للبوتاسيوم).

أشارت الأمم المتحدة والمطلعين على الصناعة ومحللي سوق الأسمدة إلَّى أن نقص الأسمدة الأساسية، التي تعد روسيا مصدرًا رئيسيًا لها، سيؤدي إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار المواد الغذائية فِيْ العام المقبل، وبالتالي الجوع.

قال جويل جاكسون، محلل سوق الأسمدة والمدير العام لشركة BMO Capital Markets، فِيْ شهر يوليو الماضي فِيْ مؤتمر للمحللين فِيْ الولايات المتحدة، “صعوبة عملي هِيْ توقع المستوى الذي ستصل إليه الأسعار فِيْ الأشهر الثمانية”. العشرة القادمة “.

فِيْ أوروبا، وصلت أسعار الأسمدة NPK إلَّى مستوى “تاريخي” لأنها مرتبطة بأسعار الغاز حيث يمثل الأخير 90٪ من تكاليف إنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا وسماد اليوريا. ومع ذلك، استمرت أسعار الغاز الطبيعي فِيْ الارتفاع مع قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا، التي تدعم أوكرانيا.

توقف إنتاج الأمونيا

للحفاظ على أرباحهم، أوقف العديد من مصنعي الأسمدة الأوروبيين إنتاج الأمونيا، والتي يتم الحصول عليها من خلال الجمع بين النيتروجين من الهُواء والهِيْدروجين من الغاز الطبيعي. لم يحدث هذا التوقف فِيْ إنتاج الأمونيا منذ الأزمة المالية لعام 2008.

قال نيكولاس بروتان رئيس الفرع الفرنسي لشركة “يارا” النرويجية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن سعر ميغاواط ساعة من الغاز يبلغ حالياً أكثر من 300 يورو، بعد أن وصل سعره. متوسط ​​”20 يورو فِيْ السنوات العشر الماضية” هُو “مشكلة كبيرة”.

ويضيف “لم يعد مصنعو الأمونيا قادرين على تحمل تكاليفها، لأن سعر الغاز أغلى 10 أو 15 مرة من ذي قبل”.

أعلنت شركة يارا، الخميس، أنها ستخفض إنتاجها من الأمونيا فِيْ أوروبا بسبب أسعار الغاز، وبذلك تستخدم أقل من 35٪ من طاقتها الإنتاجية فِيْ أوروبا.

وعلقت الشركة، لنفس الأسباب، مرتين منذ بداية العام، تشغيل مصنع فِيْراري فِيْ إيطاليا، وعلقت الإنتاج لمدة ثلاثة أسابيع فِيْ مصنع لوهافر فِيْ فرنسا. وبالتالي، سينخفض ​​إنتاج يارا بمقدار 3.1 مليون طن من الأمونيا و 4 ملايين طن من المنتجات النهائية.

أعلنت شركة الأسمدة البولندية Azoty هذا الأسبوع أنها ستعلق 90 ٪ من إنتاجها من الأمونيا، وأعلنت شركة Achema الليتوانية الكبرى أنها ستعلق مصنعها فِيْ 1 سبتمبر.

فِيْ المجر، يتم إغلاق Nitrogenmuvek أيضًا، وسيتم إغلاق مصنع Borealis Grandpuits فِيْ فرنسا فِيْ سبتمبر وأكتوبر، وفقًا لما نشرته Argus Research.

وأضاف بروتان “خطر النقص الذي قد ينجم عَنّْ توقف الإنتاج فِيْ جميع أنحاء أوروبا حقيقي، وقد تكون هناك مشكلة فِيْ الموارد لأن الأسمدة تُصنع فِيْ الشتاء تحسباً لموسم ربيع عام 2023”.

نقص البوتاس

وربما يعاني المزارعون من نقص فِيْ البوتاس بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، أحد منتجيها الرئيسيين، فضلاً عَنّْ العقوبات المفروضة على بيلاروسيا “المسؤولة عَنّْ سدس إنتاج العالم من البوتاس”، بحسب جول جاكسون.

قبل بدء الحرب فِيْ أوكرانيا، كانت روسيا أول مصدر فِيْ العالم للأسمدة الكيماوية NPK.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأسمدة والمواد الزراعية الروسية لا تخضع للعقوبات ويمكن أن تصل بسهُولة إلَّى الأسواق العالمية و “دون أي حواجز”، محذرا من أزمة غذاء عالمية فِيْ عام 2023 إذا تحقق الاستقرار فِيْ سوق الأسمدة فِيْ عام 2022. .

وأشار خبراء من معهد CyclOpe، الذي يحلل الأسواق العالمية للمواد الخام والسلع، إلَّى أن البرازيل، وهِيْ قوة زراعية تعتمد على روسيا باعتبارها المورد الأول للأسمدة، “أدركت أن اعتمادها سيؤثر على الحملة الزراعية لعام 2023”.

يقول بروتان إن المصنعين يخشون “التدمير الاصطناعي للطلب” لدرجة أنهم يخشون التقنين أو الاضطرار إلَّى التوقف عَنّْ استخدام بعض الأسمدة التي أصبحت باهظة الثمن، والتي “بدأت تصبح ملحوظة فِيْ جميع أنحاء أوروبا”.

قال خبراء سيكلوبس “ستكون الزيادة فِيْ أسعار الأسمدة وتخفِيْف استخدامها ملحوظة فِيْ عامي 2023 و 2024″، متوقعين حدوث “انخفاض كبير” فِيْ الإنتاج الزراعي فِيْ إفريقيا.

ومع ذلك، فإن هذه الاضطرابات، التي تتركز بشكل رئيسي فِيْ أوروبا، تناسب البعض.

منذ نهاية عام 2022، بدأ المنتجون الأوروبيون فِيْ استيراد الأمونيا من أمريكا الشمالية أو أستراليا، وفقًا لبروتان، من أجل استبدال الغاز الروسي. يرى البعض أن هذا ميزة على الأسمدة العضوية أو “الهِيْدروجين الأخضر”.

وفِيْ الوقت نفسه، ستزيد شركة Nutrien الكندية، شركة الأسمدة الأولى فِيْ العالم، إنتاجها من البوتاس لتعويض أي نقص محتمل من الجانب الروسي أو البيلاروسي. يتوقع جول جاكسون أن تتضاعف أرباح نوتريان هذا العام.