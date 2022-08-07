ظاهرة الشفق القطبي الشمالي تعود مجددًا

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأحد، بدء موسم الشفق القطبي الجديد حول الدائرة القطبية الشمالية في النصف الأول من شهر أغسطس، بعد صيف طويل من شمس منتصف الليل والليالي الخالية من النجوم.

رؤية الشفق القطبي

وقال عالم الفلك بجدة في بيان إن رؤية الأضواء الشمالية ممكنة في حال وصول سيل من الرياح الشمسية ووقوع نشاط مغنطيسي أرضي، وإن لم تكن الليالي مظلمة بالكامل بعد في أقصى خطوط العرض الشمالية، إلا أن اللون الأزرق هو السماء مظلمة بما يكفي لإخراج الأضواء الشمالية.

وأضاف أن الرياح الشمسية عبارة عن جسيمات مشحونة نشطة، وهي بلازما تحتوي بشكل أساسي على الإلكترونات والبروتونات، وعندما تضرب الذرات والجزيئات الغلاف الجوي للأرض، فإن تلك الذرات تكون متحمسة لإصدار الضوء، بينما تعطي الذرات المختلفة ألوانًا مختلفة لطبيعة الغلاف الجوي للأرض. . ، والذي يتكون من غازات مختلفة مثل الأكسجين والنيتروجين، والأهم من ذلك، يلعب الارتفاع دورًا مهمًا في اللون.

وأشار إلى أن الأكسجين على ارتفاع حوالي 60 ميلاً فوق الأرض يعطي الضوء الأخضر المصفر المألوف، والأكسجين على ارتفاع حوالي 200 ميل فوق الأرض يعطي ضوءًا أحمر، والنيتروجين الأيوني يعطي ضوءًا أزرق، والنيتروجين الطبيعي يعطي من الضوء الأحمر، الضوء الأحمر. – ضوء بنفسجي.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة “لو احتوى الغلاف الجوي على غازات أخرى، مثل غاز النيون أو غاز الصوديوم، لكنا قد رأينا أضواء الشفق الأحمر والبرتقالي والأصفر”.