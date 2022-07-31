ظاهرة فريدة.. تعامد أشعة الشمس على أبها ظهر اليوم

تشهد مدينة أبها بمنطقة عسير، ظهر اليوم الأحد، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، حيث تختفي الشمس بشكل عمودي على المدينة وظلال الأشياء الساعة 1217 مساءً.

العمودي الثاني والأخير.

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن عمودية هذه الشمس هي الثانية والأخيرة في عام 2022، موضحا أنه بعد ذلك يبدو أن الشمس تتجه نحو الجنوب حتى تكون متعامدة مع الشمس. في 23 سبتمبر، ثم عموديًا على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم يعود شمالًا.

يشار إلى أن سماء مكة المكرمة شهدت في منتصف شهر تموز / يوليو الشمس عموديًا على الكعبة، عندما اتحدت بالكعبة، واختفى ظلها وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام.

سبب عمودية الشمس على المدن

يعود سبب عمودية الشمس على أجزاء أو مدن معينة من الكرة الأرضية إلى ميل محور الأرض بزاوية 23.5 درجة، مما يؤدي بدوره إلى حركة الشمس “على ما يبدو” بين مدار السرطان. في الشمال والجدي في الجنوب، ويمر عبر خط الاستواء حيث تدور الأرض حوله مرة واحدة في السنة.

تشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة اعتمادًا على خط العرض لهذا المكان.

حساب محيط الارض

يشار إلى أن ظاهرة عمودية الشمس تستخدم لحساب محيط الأرض غير عددي، باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تدل على كروية الكوكب.