ظاهرة فلكية رائعة.. اقتران القمر النحيل وكوكب الزهرة غدًا

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران جميل بين القمر النحيف وكوكب الزهرة المشرق للغاية، غدا، صباح الأحد، في سماء المملكة والوطن العربي.

اقتران القمر والزهرة

وقال عالم الفلك بجدة “سيُلاحظ اقتران جميل في سماء المملكة والعالم العربي صباح الأحد بين القمر الرقيق وكوكب الزهرة شديد السطوع، حيث سيتم فصلهما بدرجتين قبل شروق الشمس بنحو 90. الدقائق.”

وأضافت في بيان صادر عنها، أنها ستراقب أيضًا عنقود الثريا النجمية وستمثل أقرب اقتران بين أضخم جسمين في سماء الليل في عام 2022.

وأشار إلى أن القمر والزهرة يزينان الأفق الشرقي والشمالي الشرقي، حيث سيكون القمر بمثابة هلال رقيق للغاية بنسبة (7٪) مضاء بأشعة الشمس قبل أقل من 3 أيام من وصوله إلى موضع الاقتران. شهر ذو الحجة، وسيكون الكوكب تحت يمين القمر، وسترى أيضًا عطارد والنجم الدبران أسفل فلور.

وأوضح “على الرغم من أن القمر والزهرة سيظهران وكأنهما قريبان من بعضهما البعض ظاهريًا، إلا أنهما بعيدان تمامًا. فالكوكب حاليًا على مسافة 207.3 مليون كيلومتر من الأرض، بينما القمر أقرب بحوالي 515 ضعفًا، في مسافة 402.000 كم “.

عنقود نجم الثريا

وأشار إلى أنه عند استخدام التلسكوب بينما لا تزال السماء مظلمة نسبيًا، يمكن رؤية عنقود النجوم Pleiades في الجزء العلوي الأيسر من القمر، حيث بدأ هذا التجمع للتو في الظهور مرة أخرى فقط بعد أن أظلم مع الشمس. سطوع الشمس الشهر الماضي

يمكن أيضًا رؤية الزهرة والقمر الهلالي ومجموعة الثريا معًا في مجال رؤية التلسكوب، وسوف يتكرر بهذه الطريقة في 21 أبريل 2042 في السماء بعد غروب الشمس في ذلك الوقت، موضحًا أن هذا الثلاثي يتقارب. كل بضع سنوات وتوفر مناظر رائعة، ولكنها ليست قريبة بما يكفي لتظهر معًا في مجال رؤية المنظار الداخلي.