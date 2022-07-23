ظاهرة فلكية مميزة.. القمر يقترن بنجم الدبران غدًا

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران القمر بالنجم الديبران في سماء الوطن العربي، قبل ساعات قليلة من شروق الشمس صباح الأحد، حيث ستزين الأفق الشرقي.

ابحث عن مجموعة نجوم Pleiades

وقالت عالمة الفلك بجدة في بيان أصدرته إنه يمكن العثور على عنقود نجمي الثريا (الأخوات السبع)، حيث أنه ليس بعيدًا عن القمر والدبران، ويظهر على شكل بقعة ضبابية.

وأضاف أنه بسبب إضاءة المدينة التي تحجب الأضواء الطبيعية الخافتة في السماء، من الضروري استخدام مناظير لرؤية هذه المجموعة.

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن “الجميع يعرف أن النجم” Polaris “أو” Capricorn “هو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في الوقت الحالي، لكن قلة منهم يعرفون أن Aldebaran هو ألمع نجم في مجموعة النجوم.، اضافة الى النجم الديبران اكثر اشراقا من النجم القطبي. الحالي.

كما يظهر النجم الديبران قريباً جداً من النجم “الأيوق” الذي يظهر في أقصى يسار قبة السماء. في الماضي البعيد، كان هذان النجمان مثل النجم المزدوج في القطب الشمالي في عام 447890. قبل المسيح، لكن الوضع تغير بمرور الوقت بسبب دورة من 26000 سنة.

الرجوع بالزمن

وأكدت الجمعية أنه عند ملاحظة القمر بالقرب من النجم الديبران، سيعود المواطن بالزمن إلى ما قبل 450 ألف عام، عندما كان الدبران والبلوط هما النجم المزدوج للقطب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن القمر والدبران يتحركان باتجاه الغرب مثل باقي الأجرام السماوية خلال ساعات الليل نتيجة دوران الأرض حول محورها، لكن القمر يتحرك بشكل أساسي باتجاه الشرق أمام الأبراج في دائرة البروج، وبالتالي يمكن رؤية القمر في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وابتعد عن النجم الدبران المنخفض إلى الأفق الشرقي.