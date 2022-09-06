ظلم الخلود.. أندية دوري “يلو” تجتمع على قرار واحد ضد الأهلي

انتقد الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينيا، اليوم الثلاثاء، حكَمْ مباراة الأهلي والخلود، فِيْ اليوم الثالث من دوري الدرجة الأولى السعودي بالدوري الأصفر الموسم 2022-2023.

أدار الحكَمْ عبد الرحمن السلطان مباراة الاهلي والخلود عادل الشراحيلي مساعد الحكَمْ رائد الرميثي الحكَمْ المساعد سليمان الشهري الحكَمْ الرابع عبدالله الشهري حكَمْا فِيْديو. ومحمد الحنفش مساعد حكَمْ الفِيْديو.

تمكن فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم من تحقيق فوز صعب على الخلود (1-0) بضربة جزاء، فِيْ المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة. من الدوري الأصفر من الدرجة الأولى. .

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وكتب عدنان جستينية عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير “تويتر” سؤالا هل للأندية الصفراء حق الاستعانة بحكام أجانب

وتابعت “فِيْدرال سبورتس ميديا” “ما شاهدته أمس من الظلم التعسفِيْ الذي تعرض له نادي الخلود، سيجبر الأندية الأخرى على مطالبة حكام جانب واحد فِيْ أي مباراة يشارك فِيْها النادي الأهلي”.

وأضاف عدنان جستينية “نعم، وألف نعم، على الأهلي أن يعود إلَّى الدوري الأول، لكن ليس بهذه الطريقة، وهُو أمر غير عادل للأندية الأخرى”.

وشهدت مباراة الأهلي والخلود، فِيْ الدقيقة الثانية والسبعين، منح الحكَمْ عبد الرحمن السلطان لاعبي الخلود بطاقة حمراء، الأولى لخميس المعولي للفظاظة، والثانية بـ. أكونو على الإعتراض على قرار الحكَمْ.

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يشار إلَّى أن الأهلي وصل إلَّى النقطة رقم 4 من أصل 3 مباريات، فِيْما بقي الخلود فِيْ المركز الثاني فِيْ ترتيب الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط.