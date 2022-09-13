ظهرت الآن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول موقع epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية ،أصدرت الوزارة مؤخراً في الأيام الاخيرة من شهر أغسطس لعام 2022م النتائج الخاصة ببعض المحاظات العراقية للصف السادس الإعدادي ،كما وأكد مسؤول في الوزارة عن ألية إظهار النتيجة ستكون بشكل إلكتروني في صباخ يوم الغد الأربعاء الموافق ال13 من شهر سبتمبر لعام 2022م.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

الان الرابط الخاص بنتائج الاعتراضات الاعدادية السادسة 2022 الجولة الاولى عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq والذي يتيح لك فرصة الاطلاع على النتيجة الكترونيا لتسهِيْل الاستشارة حولها. النتيجة سهلة للطلاب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة الاعتراضات ستكون إلكترونية، وذكر مصدر مسؤول فِيْ وزارة التربية العراقية أن نتيجة الاعتراضات ستعلن غدًا. وسيكون على الإنترنت فقط، وسيتمكن كل طالب من معرفة النتيجة بالاسم ورقم الامتحان، كَمْا حددت الوزارة اعتبارًا من 29 آب، تم استلام جميع طلبات الاعتراض على مستوى جميع الإدارات التعليمية العراقية.

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يمكنكَمْ الاطلاع على نتائج الاعتراضات بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية أن التسجيل للاعتراض بدأ فعلياً فِيْ 30 آب واستمر لمدة أسبوع بعد بدء التسجيل، لكن فِيْ الواقع ظهرت النتيجة تدريجياً من اليوم كَمْا هِيْ. أعلن بالتسلسل فِيْ المحافظات، هذا ويمكنك بالفعل تحديد الخطوات التي يجب اتباعها فِيْ محاولة استخراج النتيجة من خلال العرض التقديمي فِيْ المقال الذي نقدمه لكَمْ بشكل خاص من قبل داعمينا الأعزاء فِيْ العراق حيث نسهل عليكَمْ استخلاص نتيجة الاعتراض الذي تقدم به بعض الطلاب للاعتراض على نتيجة الجولة الأولى بعد إعلان نتيجة الفرع التطبيقي والبيولوجي والعلمي.

إجراءات استخراج نتائج الاعتراضات على الثانوية العامة السادسة

أما بالنسبة لخطوات الاطلاع على نتائج الاعتراضات السادسة التمهِيْدية، الجولة الأولى 2022، فِيْ جميع المحافظات، فهِيْ خطوات بسيطة وسهلة ويمكن الرجوع إليها إلكترونيا، بحسب تصريحات وزارة التربية العراقية:

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. أدخل الرمز المرئي. يرجى تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم السؤال عن النتيجة. سجل رقم الاختبار لكل طالب. أدخل اسم الربع بشكل صحيح وتأكد منه. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. أخيرًا، انقر فوق أيقونة إظهار النتيجة وستظهر النتيجة أمامك. عزيزي الطالب يمكنك مشاركتنا فِيْ خانة الوصف مع تعليقك فِيْ حالة وجود أي صعوبة فِيْ الحصول على النتيجة ونتمنى لجميع الطلاب التوفِيْق والنجاح.

اخيرا وبعد انتظار وانتظار طويلا اعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء 13 ايلول اعلانا رسميا باعتماد نتائج الاعتراضات ويمكنها الان استخراج نتائج اعتراضات السادس. الجولة التمهِيْدية، الجولة الأولى، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، أو حول الخطوات اللازمة لتنفِيْذ هذه المهمة والخطوات الإيضاحية اللازمة للحصول على المعلومات حول النتائج.

ظهرت الآن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول موقع epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية كذلك فور إعلان النتائج أصدرت الوزارة عدد من الروابط الخاصة بتقديم طلبات الاعتراض والتظلم على النتيجة والدرجات الخاصة ببعض المواد الدراسية.