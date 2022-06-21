ظهرت الآن نتيجة أبناؤنا فى الخارج الازهر 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف azhar.eg

رابط لنتيجة أولادنا بالخارج 2021-2022 تصدرت مؤشرات بحث جوجل طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف ، والتي أقرها ممثل شيخ الأزهر الشريف بعد استكمالها. العمليات والمراقبة في جميع الضوابط على مستوى السفارات في جميع دول العالم ، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن نتيجة أبنائنا في الخارج 2022-2021 وكيفية الحصول على نتيجة أبنائنا في الخارج الأزهر الشريف برقم المقعد عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة أبنائنا في الخارج الأزهر الشريف 2022

ارتفعت معدلات البحث عن نتائج أبنائنا في الخارج لجميع المراحل التعليمية في الأزهر ، وهو ما وافق عليه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر فور عرضه عليه ، بحيث يكون بدأ الطلاب البحث عن نتيجة “أبناؤنا بالخارج” للعام الدراسي 2021/2022 ، بحضور الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وجمال بسيوني. وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية 97.5٪ ، حيث نجح 1410 طالبًا من إجمالي 1444 طالبًا ، بينما كانت نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية 98.5٪ ، حيث نجح 641 طالبًا من إجمالي 650 طالبًا ، ونسبة النجاح. في المرحلة الثانوية 98.5٪ بنجاح 208 طالب من إجمالي 212 متقدم للامتحان.

رابط الاستفسار نتيجة أبنائنا بالخارج 2021-2022 الأزهر الشريف

نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن نتائج أبنائنا في الخارج 2021-2022 عبر بوابة الأزهر برقم المقعد الذي تم اعتماده خلال الساعات الماضية عند الانتهاء من عمليات التدقيق لإجابات جميع الطلاب في الشهادات الابتدائية والإعدادية للأزهر الشريف لعام 2022/2021 وهي كالتالي:

أولاً: قم بالتسجيل دخول بوابة الأزهر.

ثانيًا: ثم الضغط على أيقونة نتيجة أطفالنا بالخارج 2021-2022.

ثالثًا: أدخل رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

رابعًا: ثم اضغط على كلمة بحث لمشاهدة نتيجة أطفالنا بالخارج 2021-2022 والتي ظهرت رسميًا.

بينما بلغ معدل النجاح العام لشهادة التجويد 45.58٪ من إجمالي 914 طالباً وطالبة تقدموا للامتحان ، فيما بلغت نسبة النجاح العام لشهادة القراءة العليا 47.59٪ من العدد الإجمالي. بلغ عدد المتقدمين للامتحان 1538 طالباً ، وبلغت نسبة النجاح العام لشهادة تخصص القراءة 58.66٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان والبالغ عددهم 1398.