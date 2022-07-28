ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ظهرت نتيجة ثانوية الأزهر 2022 بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني الدويني ممثل الأزهر الشريف نيابة عن الإمام أحمد الطيب شيخ مصر. الأزهر الشريف الذي فضل تكريمه تكريم الطلاب الأوائل فِيْ ثانوية الأزهر 2022، إجراء مكالمة هاتفِيْة لطلاب أفضل طلاب ثانوية الأزهر هذا العام، ومبروك يستحقون.

كيف تحصل على نتيجة ثانوية الأزهر 2022 برقم الجلسة

الآن، يمكن لجميع طلاب وطالبات ثانوية الأزهر الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر للصف الثالث باتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة على النحو التالي –

دخول البوابة خدمات الأزهر الشريف.

النقر فوق تحديد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

أدخل رقم مقعد الطلاب المصريين أو الرقم القومي ورقم جواز السفر للطلاب الأجانب.

أخيرًا، انقر فوق زر البحث لعرض النتيجة.

كَمْا يمكن لطلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية معرفة النتيجة من خلال ترك تعليق فِيْ أسفل الموقع متضمنًا الاسم ورقم المقعد حيث سنعرض النتيجة فورًا بأسرع ما يمكن.

من جهة أخرى، أعلن نائب سكرتير الأزهر الشريف فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقده بمقر مشيخة الأزهر الشريف، بعد اعتماد نتيجة ثانوية الأزهر 2022، أن نسبة النجاح وصلت هذا العام فِيْ جميع الإدارات والأفراد على النحو التالي –

نسبة النجاح فِيْ القسم الأدبي 50.97٪.

نسبة النجاح فِيْ القسم العلمي 68.55٪.

نسبة النجاح الإجمالية فِيْ كلا القسمين هِيْ 57.31٪.

نسبة النجاح فِيْ العلوم الإسلامية 97.2٪.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المرحَلْة الأولى لشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام بلغ نحو 65303 طالباً وطالبة، منهم 60،024 طالباً حضروا الامتحانات، ومعدل النجاح الإجمالي فِيْ المرحَلْة العلمية. وكانت الأقسام الأدبية حوالي 57.31٪.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين سيخوضون الجولة الثانية من الامتحانات فِيْ ثانوية الأزهر هذا العام بلغ نحو 28664 طالبا فِيْ قسمي العلوم والآداب.